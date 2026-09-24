XRPL’de yeni hesap sayısı eylülde dört katın üzerine çıktı

XRP Ledger ağında yeni hesap oluşturma hızında dikkat çekici bir artış görüldü. XRPScan verilerine göre eylülde 11.432 yeni hesap aktive edildi. Bu seviye, son 30 gündeki yaklaşık 2.700 hesaplık ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıktı.

Ağ aktivitesinde sert sıçrama

Güncel veri, ağdaki yeni hesap sayısının ortalamanın dört katından fazla yükseldiğine işaret ediyor. XRPScan gösterge panelindeki 24 saatlik artış oranı yüzde 245,1 olarak yer alırken, mutlak hesap sayısı 30 günlük baz çizginin yaklaşık yüzde 323 üzerine taşındı. Farklı karşılaştırma yöntemleri kullanılsa da XRPL’nin olağan seyrin birkaç kat üzerinde bir hareketlilik yaşadığı görülüyor.

Yeni hesap artışının kaynağı şimdilik netleşmedi; borsa altyapısındaki değişiklikler, cüzdan taşımaları, uygulamaların kullanıcı kazanımı ya da spekülatif işlemler bu tür sıçramalara yol açabiliyor.

Bu artışın hangi kaynaktan beslendiği ise henüz belirlenemedi. Büyük ölçekli hesap açılışları bazen borsa sistemlerindeki güncellemelerden, bazen cüzdan geçişlerinden, bazen de kullanıcı kabulünü hızlandıran uygulamalardan kaynaklanabiliyor. Yalnızca zincir üstü veri, aktivasyonları gerçekleştiren taraflar belirlenmeden tek başına kesin neden sunmuyor.

Son veri, XRPScan ekranında görülen 30.600 seviyesindeki tüm zamanların zirvesinin ve 2026’nın başlarında kaydedilen yaklaşık 15.000 hesaplık tepenin altında kalıyor. Buna rağmen 11.432 hesaplık güncel okuma, son bir yılın en güçlü sıçramaları arasında yer aldı.

Fiyat hareketiyle aynı döneme denk geldi

Ağdaki bu ivmelenme, XRP fiyatındaki oynaklığın arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Ağustos sonundan bu yana baskı altında kalan XRP, kısa süre önce aşağı yönlü direnç çizgisinin üzerine çıktı. Bu kırılma sırasında fiyat yaklaşık 1,40 dolardan 1,65 dolardaki yerel zirveye kadar yükseldi.

Teknik görünümde 1,39 ile 1,40 dolar aralığı öne çıkarken, bu bölgenin korunması daha geniş toparlanma yapısının sürmesi açısından önem taşıyor.

Daha sonra satışlarla birlikte fiyat yeniden 1,46 dolar civarına çekildi ve böylece kırılmanın kalıcılığı test edilmeye başlandı. Teknik tabloda 200 günlük hareketli ortalama 1,36 dolar yakınında bulunuyor. Eski düşen direnç bölgesi ise 1,39 ile 1,40 dolar bandında yer alıyor.

Grafiklerde daralan alanların ve kilit direnç noktalarının dikkatle izlendiği dönemlerde, zincir üstü veriler daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Mevcut yapının korunabilmesi için XRP’nin bu destek kümesinin üzerinde kalması gerekiyor. Yukarı yönlü ilk eşik 1,50 dolar olarak izleniyor. Bunun üzerinde 1,57 dolar ve son tepe olan 1,65 dolar, başlıca direnç seviyeleri arasında bulunuyor.

Bununla birlikte yeni hesap sayısındaki sıçrama, tek başına XRP’ye yönelik güçlü talebin kesin göstergesi sayılmıyor. Önümüzdeki dönemde asıl belirleyici unsur, XRPL üzerindeki yüksek aktivitenin devam edip etmeyeceği ya da yeniden aylık ortalama olan yaklaşık 2.700 hesap seviyesine dönüp dönmeyeceği olacak.