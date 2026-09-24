RIPPLE (XRP)

Dom Kwok, kripto fiyatlarında ani sıçrama bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dom Kwok, kripto fiyatlarında kademeli artış yerine ani sıçrama bekliyor.
  • 📈 Bu beklenti, teknoloji benimsenmesinde kritik kütleye ulaşıldıktan sonra hızlanan S eğrisi modeline dayanıyor.
  • 🌐 Kwok, ağ etkisinin büyümesiyle $XRP dahil kripto varlıklarda talebin daha hızlı artabileceğini söylüyor.
  • 🧩 EasyA, bu süreçte kitlesel kripto benimsenmesini desteklemeye odaklanıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

EasyA kurucu ortağı Dom Kwok, kripto para fiyatlarının kademeli değil, benimsenmenin belirli bir eşiğe ulaşmasının ardından daha sert bir ivmeyle yükselebileceğini söyledi. Kwok, bu değerlendirmesini teknoloji dünyasında yaygın biçimde kullanılan S eğrisi benimsenme modeliyle temellendirdi.

İçindekiler
1 Benimsenme eğrisi vurgusu
2 Ağ etkisi fiyat beklentisini destekliyor
3 EasyA kitlesel yaygınlaşmaya odaklanıyor

Benimsenme eğrisi vurgusu

Kwok’a göre yeni teknolojiler ilk aşamada sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından benimseniyor ve büyüme bu dönemde yavaş seyrediyor. İnternet ve televizyonun ilk yıllarını örnek gösteren Kwok, kripto varlıkların da benzer biçimde henüz toplumun geniş kesimlerine ulaşmadığını savunuyor.

Dom Kwok, geliştiriciler ve girişimciler için blokzincir odaklı eğitim programları sunan EasyA’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Kwok, Wharton’da incelediğini belirttiği bu modelin, kripto piyasasında fiyat hareketlerinin neden bir anda hızlanabileceğini anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Dom Kwok, X üzerinden kendisine en sık yöneltilen sorulardan birinin fiyatların yavaş yavaş mı yükseleceği yoksa bir anda mı sıçrayacağı olduğunu belirterek, kendi beklentisinin ani bir sıçrama yönünde olduğunu dile getirdi.

Bu modele göre benimsenme zaman içinde erken kullanıcıların ötesine taşınıyor ve sistem kritik kütle olarak tanımlanan aşamaya yaklaşıyor. Bu noktada kullanıcı sayısı, büyümeyi kendi kendine besleyecek düzeye ulaşabiliyor.

Ağ etkisi fiyat beklentisini destekliyor

Kwok, kritik kütle aşamasından sonra ağ etkisinin daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor. Bir teknolojiyi kullanan kişi sayısı arttıkça, yeni kullanıcıların katılımı da daha güçlü teşvik görüyor. Bu sürecin ardından benimsenmede dik bir yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor.

Kripto varlıklara bu çerçeveden bakan Kwok, kullanım alanı ve katılım arttıkça talebin güçlenebileceğini, bunun da sınırlı arzla birleşerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini savunuyor. Bu nedenle fiyat artışının tüm süreç boyunca aynı tempoda değil, daha geniş kabul döneminde hızlanabileceğini düşünüyor.

Kwok, kripto piyasasında asıl kırılma noktasının benimsenmenin geniş kitlelere yayılması olacağını, fiyatların da bu aşamada daha hızlı tepki verebileceğini ima ediyor.

EasyA kitlesel yaygınlaşmaya odaklanıyor

Kwok, kripto kullanımının gelecek yıllarda internet ve televizyon gibi gündelik hayatın olağan bir parçasına dönüşebileceğini öne sürüyor. Bugün bu teknolojileri kullanmayan kişilere nadiren rastlandığını hatırlatan Kwok, benzer bir yayılmanın kripto alanında da görülebileceği görüşünü paylaşıyor.

Buna karşın sektörün halen erken aşamada bulunduğunu da kabul ediyor. Kwok’un yaklaşımında öne çıkan nokta, mevcut düzeyden çok, kritik benimsenme eşiği aşıldıktan sonra yaşanabilecek hızlanma ihtimali oluyor.

EasyA’nin de bu süreçte kitlesel kripto benimsenmesini desteklemeye odaklandığını belirten Kwok, şirketin bu dönüşümün ön saflarında yer almayı hedeflediğini ifade etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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