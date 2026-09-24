Dom Kwok, kripto fiyatlarında ani sıçrama bekliyor

EasyA kurucu ortağı Dom Kwok, kripto para fiyatlarının kademeli değil, benimsenmenin belirli bir eşiğe ulaşmasının ardından daha sert bir ivmeyle yükselebileceğini söyledi. Kwok, bu değerlendirmesini teknoloji dünyasında yaygın biçimde kullanılan S eğrisi benimsenme modeliyle temellendirdi.

Benimsenme eğrisi vurgusu

Kwok’a göre yeni teknolojiler ilk aşamada sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından benimseniyor ve büyüme bu dönemde yavaş seyrediyor. İnternet ve televizyonun ilk yıllarını örnek gösteren Kwok, kripto varlıkların da benzer biçimde henüz toplumun geniş kesimlerine ulaşmadığını savunuyor.

Dom Kwok, geliştiriciler ve girişimciler için blokzincir odaklı eğitim programları sunan EasyA’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Kwok, Wharton’da incelediğini belirttiği bu modelin, kripto piyasasında fiyat hareketlerinin neden bir anda hızlanabileceğini anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Dom Kwok, X üzerinden kendisine en sık yöneltilen sorulardan birinin fiyatların yavaş yavaş mı yükseleceği yoksa bir anda mı sıçrayacağı olduğunu belirterek, kendi beklentisinin ani bir sıçrama yönünde olduğunu dile getirdi.

Bu modele göre benimsenme zaman içinde erken kullanıcıların ötesine taşınıyor ve sistem kritik kütle olarak tanımlanan aşamaya yaklaşıyor. Bu noktada kullanıcı sayısı, büyümeyi kendi kendine besleyecek düzeye ulaşabiliyor.

Ağ etkisi fiyat beklentisini destekliyor

Kwok, kritik kütle aşamasından sonra ağ etkisinin daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor. Bir teknolojiyi kullanan kişi sayısı arttıkça, yeni kullanıcıların katılımı da daha güçlü teşvik görüyor. Bu sürecin ardından benimsenmede dik bir yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor.

Kripto varlıklara bu çerçeveden bakan Kwok, kullanım alanı ve katılım arttıkça talebin güçlenebileceğini, bunun da sınırlı arzla birleşerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini savunuyor. Bu nedenle fiyat artışının tüm süreç boyunca aynı tempoda değil, daha geniş kabul döneminde hızlanabileceğini düşünüyor.

Kwok, kripto piyasasında asıl kırılma noktasının benimsenmenin geniş kitlelere yayılması olacağını, fiyatların da bu aşamada daha hızlı tepki verebileceğini ima ediyor.

EasyA kitlesel yaygınlaşmaya odaklanıyor

Kwok, kripto kullanımının gelecek yıllarda internet ve televizyon gibi gündelik hayatın olağan bir parçasına dönüşebileceğini öne sürüyor. Bugün bu teknolojileri kullanmayan kişilere nadiren rastlandığını hatırlatan Kwok, benzer bir yayılmanın kripto alanında da görülebileceği görüşünü paylaşıyor.

Buna karşın sektörün halen erken aşamada bulunduğunu da kabul ediyor. Kwok’un yaklaşımında öne çıkan nokta, mevcut düzeyden çok, kritik benimsenme eşiği aşıldıktan sonra yaşanabilecek hızlanma ihtimali oluyor.

EasyA’nin de bu süreçte kitlesel kripto benimsenmesini desteklemeye odaklandığını belirten Kwok, şirketin bu dönüşümün ön saflarında yer almayı hedeflediğini ifade etti.