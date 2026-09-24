Peter Brandt, XRP için 5,40 dolar uzun vadeli hedefini açıkladı

Deneyimli trader Peter Brandt’ın paylaştığı uzun vadeli grafik çalışması, XRP için 5,40 dolar seviyesini olası hedef olarak gündeme getirdi. Kripto para yorumcusu John Squire, bu projeksiyonun abartılı fiyat tahminlerine değil, uzun dönemli teknik yapıya dayandığını vurguladı.

XRP için öne çıkan teknik seviye

Squire, X üzerinden yaptığı paylaşımda Brandt’ın analizine dikkat çekerek, XRP’nin zaman içinde 5,40 dolara yönelebileceğini belirtti. Squire, bu hedefin XRP etrafında sık sık dile getirilen 100 dolar ya da 1.000 dolar gibi uç tahminlerden ayrıştığını, daha ölçülü bir teknik çerçeve sunduğunu savundu.

John Squire, Peter Brandt’ın uzun vadeli XRP grafiğinin 5,40 dolara işaret ettiğini, bunun da piyasalarda sık görülen aşırı tahminlerden değil teknik analizden kaynaklandığını vurguluyor.

Squire ayrıca olası yükseliş senaryosunda ilk önemli eşiğin yeni tüm zamanların zirvesi olacağını kaydetti. Bu vurgu, 5,40 dolar seviyesine ulaşılmadan önce XRP’nin önceki fiyat rekorunu aşmasının gerekeceği görüşüyle örtüşüyor.

Brandt’ın grafiği neye dayanıyor

Brandt, piyasalarda uzun yıllardır teknik analiz çalışmalarıyla tanınan bir trader olarak biliniyor. Bu değerlendirmede aylık fiyat verilerini temel alan geniş zamanlı bir XRP grafiği kullandı. Analiz, kısa vadeli bir fiyat çağrısından çok, mevcut yapının korunması halinde uzun vadede izlenebilecek bir hedef ortaya koyuyor.

Brandt’ın çalışması doğrudan alım satım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Grafik, XRP’nin aynı formasyonu sürdürmesi halinde fiyat yapısının hangi seviyelere işaret edebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Bu nedenle 5,40 dolar için belirlenmiş net bir zaman takvimi bulunmuyor.

Brandt’ın grafiği 5,40 doları hemen gerçekleşecek bir hedef olarak değil, uzun vadeli fiyat yapısının işaret ettiği olası bir varış noktası olarak ele alıyor.

Yeni zirve olmadan 5,40 dolar zor görünüyor

XRP’nin 5,40 dolara ulaşabilmesi için mevcut seviyelerden güçlü bir yükseliş sergilemesi gerekecek. Bunun öncesinde de varlığın önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkması önem taşıyor. Bu çerçevede Squire’ın yeni zirve vurgusu, Brandt’ın hedefinin aşamalı bir fiyat hareketine dayandığını gösteriyor.

Değerlendirme, XRP hakkında zaman zaman dolaşıma giren çok daha yüksek fiyat senaryolarından ayrılıyor. Burada öne çıkan nokta, uzun vadeli teknik görünümün daha sınırlı ve izlenebilir bir hedef üretmesi. Bu da yatırımcılar için kısa vadeli hareketten çok daha geniş zaman dilimindeki yapının takip edildiğine işaret ediyor.