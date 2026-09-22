XRP, Binance girişleri artarken 1,50 dolar eşiğini aştı

XRP fiyatı son günlerde hızlanan yükselişini sürdürerek 1,50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Piyasadaki hareketlilikte, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance üzerindeki yoğun işlem akışı öne çıktı. Bu tablo, varlıkta 1,80 dolar seviyesinin yeni hedef olarak izlenmesine yol açtı.

Binance verileri dikkat çekti

Kripto veri platformu CryptoQuant, 20 Eylül’de sona eren haftada Binance’e günlük ortalama XRP yatırma miktarının 21,7 milyon tokene ulaştığını açıkladı. CryptoQuant, zincir üstü ve borsa verileriyle dijital varlık piyasasını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Binance’e yönelen XRP girişlerinin çeyreklik taban seviyenin %663 üzerine çıktığını, buna karşın borsa rezervlerinde aynı ölçüde bir büyüme oluşmadığını ortaya koyuyor.

Veriler, yatırma hacmindeki sert artışa rağmen borsadaki toplam XRP miktarında benzer bir sıçrama yaşanmadığını gösterdi. Binance üzerindeki XRP rezervi yaklaşık 2,63 milyar seviyesinde kaldı. Bu rakam, çeyreklik taban değerin yalnızca %0,22 üzerinde bulunuyor.

Rezervler sınırlı kaldı

Haftalık rezerv artışı da oldukça sınırlı seyretti ve %0,34 düzeyinde kaldı. Bu görünüm, borsaya giren tokenların önemli bölümünün alım talebi tarafından karşılandığına işaret ediyor. Başka bir deyişle, piyasaya ulaşan arz büyürken aynı anda güçlü bir talep de devrede kaldı.

Borsalara yüksek miktarda giriş, çoğu zaman satış baskısı ihtimalini gündeme getirse de bu veride farklı bir tablo oluştu. XRP rezervlerinin yatay kalması, Binance’e taşınan tokenların elde tutulmak yerine alıcılar tarafından emildiğini düşündürüyor.

Fiyatta 1,80 dolar beklentisi öne çıktı

XRP son 24 saatte %5’in üzerinde değer kazanarak gün içi işlemlerde 1,59 dolara kadar yükseldi. Böylece piyasanın yakından izlediği 1,50 dolar seviyesi aşılmış oldu. Fiyattaki bu hareket, kısa vadede 1,80 dolar bölgesine yönelik beklentileri güçlendirdi.

XRP’nin 1,50 doların üzerine yerleşmesiyle birlikte piyasa odağı 1,80 dolar seviyesine kaydı.

Son yükselişte yalnızca fiyat hareketi değil, işlem akışının niteliği de belirleyici oldu. Binance’e güçlü girişler görülürken rezervlerin sabit kalması, alım tarafındaki iştahın devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum, XRP’de son rallinin arkasındaki temel göstergelerden biri olarak izleniyor.