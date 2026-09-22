Schwartz, XRP için gizli plan iddialarını yeniden reddetti

Ripple’ın XRP Ledger baş mimarı David Schwartz, sosyal medyada yaptığı bir paylaşıma yüklenen gizli mesaj yorumlarına karşı çıktı. X platformunda başlayan tartışmada bazı bireysel yatırımcılar, Schwartz’ın kullandığı gayda görselinin XRP’ye ilişkin örtülü bir duyuru içerdiğini öne sürdü.

Gayda paylaşımı eski iddiaları yeniden gündeme taşıdı

Tartışmanın çıkış noktası, Schwartz’ın çevrim içi bir polemiğe verdiği yanıtta paylaştığı gayda GIF’i oldu. XRP topluluğunun bir bölümü için bu enstrüman, yıllardır dolaşımda olan bazı söylencelerle bağlantılı sembolik bir anlam taşıyor.

2017 ve 2018 döneminde Bearableguy123 ya da BG123 adıyla bilinen anonim bir hesap, XRP’nin 589 dolara yükselebileceğini ima eden bilmeceler paylaşmıştı. En çok bilinen görsellerden birinde Ay’daki bir astronotun elinde gayda bulunuyordu. Bu görseller, XRP çevresindeki bazı meme coin ve NFT topluluklarında halen anılıyor.

Schwartz’ın son paylaşımı da kısa sürede bu eski anlatıyla ilişkilendirildi. Bird adlı bir kullanıcı, gaydanın tarih boyunca birlikleri harekete geçirmek için kullanılan bir işaret olduğunu savunarak kapsamlı bir yorum zinciri paylaştı.

David Schwartz, gaydaların çalmaya başlamasının çoğu zaman ileri gitme değil, gaydadan uzaklaşma zamanı anlamına geldiğini söyleyerek bu çıkarımları alaya aldı.

Yüksek fiyat senaryolarına karşı mesafesini koruyor

Schwartz, uzun süredir XRP topluluğunda dolaşan gizli plan, sihirli çözüm ya da devlet destekli rezerv varlık senaryolarını açık biçimde reddediyor. Ona göre yatırımcılar, para, zaman ya da duygusal bağlılıklarını doğrulanmamış anlatılar üzerine kurduklarında kendilerini yanıltmış oluyor.

Özellikle token başına 10.000 dolar gibi çok yüksek fiyat tahminleri konusunda da benzer bir çizgi izliyor. Schwartz, büyük ve rasyonel yatırımcıların böyle bir olasılığa belirgin ölçüde inandığı bir ortamda, mevcut piyasa fiyatının bunu çok daha önce yansıtması gerekeceğini savunuyor.

Schwartz, şaka ile finansal yönlendirme arasına net bir sınır koyuyor ve kişisel sosyal medya paylaşımlarının yatırımcılara verilmiş şifreli sinyaller olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Topluluk kültürü ile yatırım algısı arasındaki çizgi

Schwartz zaman zaman topluluğun mizah anlayışına eşlik ediyor. Profil görsellerinde yaptığı değişiklikler ya da ağ içi etkileşimleri, XRP çevresindeki internet kültürünün parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak bu yaklaşımın yatırım tavsiyesi gibi algılanmasına karşı açık bir itirazı bulunuyor.

Kripto piyasasında semboller, teknik seviyeler ve topluluk davranışı çoğu zaman birlikte izleniyor. Bu noktada yatırımcı ilgisinin nasıl yön değiştirdiğini takip etmek de önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Son gayda tartışması da Schwartz’ın daha önce birçok kez dile getirdiği yaklaşımı yeniden ortaya koydu. Ripple yönetiminden gelen kişisel paylaşımlar, piyasa katılımcıları için şifreli talimatlar değil; çoğu durumda mizah ve bireysel ifade niteliği taşıyor.