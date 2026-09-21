RIPPLE (XRP)

Ripple, XRPL geliştirici kitini Stripe ve Tempo entegrasyonuyla genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, XRPL geliştirici kitini Stripe ve Tempo entegrasyonuyla genişletti.
  • 🤖 Yeni sürüm, yapay zeka yazılımlarının veri ve hesaplama gücü için kripto ile ödeme yapmasını hedefliyor.
  • 💵 Ripple, bu kullanımda ABD dolarına 1:1 sabitlenen RLUSD’yi öne çıkarıyor ve $XRP de geliştiriciler için seçenekler arasında yer alıyor.
  • 📈 XRP pazartesi günü 1.45 dolardan işlem gördü ve günlük %3 yükseliş bu duyurudan ayrı değerlendirildi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, XRP Ledger için hazırladığı yapay zeka odaklı geliştirici kitinin kapsamını genişlettiğini açıkladı. Şirket, küresel çevrim içi ödeme hizmetleri sağlayan Stripe ile katman 1 blokzincir çözümü Tempo üzerinden geliştiricilerin veri, hesaplama gücü ve benzeri dijital hizmetler için kripto para ve stabilcoin ile ödeme yapabilen yapay zeka aracıları oluşturmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 Yeni sürümde ödeme standartları öne çıkıyor
2 RLUSD ve yapay zeka ödemeleri
3 XRP fiyat hareketi ayrı değerlendiriliyor

Yeni sürümde ödeme standartları öne çıkıyor

XRPL AI Starter Kit’in 1.1 sürümü, makine ödemeleri protokolü ile MPP ve Open Wallet Standard dahil çeşitli açık standartları destekliyor. Bu yapı, yazılımların farklı blokzincirlerdeki birden fazla cüzdana ortak bir arayüz üzerinden erişmesine imkan veriyor. Ripple’ın amacı, geliştiricilerin ödeme altyapısını daha kolay kurabilmesi ve finans teknolojisi şirketlerinin blokzincir tabanlı araçları daha rahat kullanabilmesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Open Wallet Standard, farklı cüzdan uygulamalarının ortak teknik kurallarla birbiriyle uyumlu çalışmasını amaçlayan bir standarttır. MPP ise makine ya da yazılımların insan müdahalesi olmadan otomatik ödeme yapmasına imkan tanıyan ödeme yaklaşımını ifade eder.

Ripple geliştiricisi Ajit Kulkarni, şirketin yayımladığı blog yazısında XRP Ledger’ın ödeme hizmetleri geliştiren ekipler için güçlü seçenekler sunacağını belirtti. Kulkarni, ortak standartların benimsenmesinin, geliştiricilerin izole sistemler yerine daha geniş bir ekosisteme bağlanmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Ajit Kulkarni, XRP Ledger’ın ödeme hizmetleri geliştiren ekipler için güçlü seçenekler sunduğunu ve ortak standartların farklı cüzdanlar ile uygulamalar arasında uyumu artırdığını kaydetti.

RLUSD ve yapay zeka ödemeleri

RippleX ürün başkanı Jazzi Cooper, şirketin hedefinin geliştiricilerin ürün inşa ettiği her yerde XRP ve RLUSD’yi güçlü seçenekler haline getirmek olduğunu söyledi. RLUSD, Ripple’ın ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenen stabilcoini olarak konumlanıyor. Veri satın alan ya da hesaplama gücü kiralayan yapay zeka yazılımlarının bir ödeme aracına ihtiyaç duyması nedeniyle, bu altyapıda RLUSD’nin kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Jazzi Cooper, Ripple’ın hedefinin geliştiricilerin çalıştığı her alanda XRP ve RLUSD’yi öne çıkan seçenekler haline getirmek olduğunu vurguladı.

Stripe, internet üzerinden ödeme kabul eden şirketlere altyapı sağlayan küresel bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Tempo ise katman 1 blokzincir altyapısı sunan bir çözüm olarak bu genişlemede yer alıyor. Yeni entegrasyonlarla birlikte geliştiricilerin hem alıcı hem satıcı tarafında ödeme akışlarını daha hızlı kurabilmesi amaçlanıyor.

XRP fiyat hareketi ayrı değerlendiriliyor

XRP pazartesi günü 1.45 dolardan işlem gördü ve gün içi artış %3 oldu. Fiyatın 1.50 dolara doğru hareket ettiği, bu seviyenin ağustosta kaybedildiği belirtildi. Bununla birlikte mevcut yükselişin Stripe ve Tempo ile ilgili bu genişleme adımından kaynaklanmadığına dikkat çekiliyor.

Piyasadaki hareketin daha geniş risk iştahı ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ham petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesi de genel piyasa havasını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle XRP’deki kısa vadeli yükseliş, şirketin ürün ve ortaklık duyurularından ziyade genel piyasa eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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