XRP Ledger, toplu işlem güncellemesini 29 Eylül’de devreye alabilir

XRP Ledger ağında ödeme altyapısını etkileyen önemli bir güncelleme için geri sayım sürüyor. Batch V1.1 adı verilen değişiklik, iki haftalık etkinleştirme penceresine girdi. Mevcut destek korunursa güncellemenin ana ağda 29 Eylül 2026 saat 14.06 UTC’den önce devreye alınması beklenmiyor.

Onay eşiği aşıldı

Batch V1.1, xrpld v3.3.0 sürümünde yer alan düzeltilmiş Batch uygulamasını içeren bir değiştirme güncellemesi olarak öne çıkıyor. Değişiklik 15 Eylül’de yüzde 80’in üzerine çıkarak çoğunluk desteğine ulaştı. Son veriler destek oranının yüzde 85.71 seviyesinde bulunduğunu gösteriyor.

XRP Ledger, işlem işleme yapısını etkileyen değişiklikleri uzlaşma mekanizmasıyla onaylıyor. Bir güncelleme iki hafta boyunca yüzde 80’in üzerinde destek alırsa kalıcı olarak kabul ediliyor ve sonraki defter sürümlerine uygulanıyor. Batch V1.1 de şu anda bu koşulu yerine getirme sürecinde bulunuyor.

Batch V1.1, iki haftalık onay süresi boyunca destek oranı yüzde 80’in altına inmezse 29 Eylül 2026 tarihinde etkinleşebilecek.

Toplu işlem yapısı ne sağlıyor

Batch, teknik adıyla XLS 56, birden fazla hesaptan gelen çok sayıda XRPL işleminin tek bir defter kapanışında atomik olarak yürütülmesine imkan tanıyor. Özelliğin ya hep ya hiç mantığıyla çalışan modunda iç işlemlerden biri başarısız olursa tüm işlem paketi geri alınıyor.

Bu yapı, özellikle birden fazla tarafın eş zamanlı hareket etmesini gerektiren süreçlerde önem taşıyor. Atomik takaslar, koordineli mutabakatlar ve tarafların birbirine güvenmeden aynı anda ilerlemesi gereken iş akışları bu kapsamda yer alıyor.

Mini sözlük: DvP, teslim karşılığı ödeme anlamına gelir. Bu modelde varlığın transferi ile ödemenin tamamlanması aynı süreçte gerçekleşir; böylece taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirip diğerinin getirmemesi riski azaltılır.

Kurumsal kullanım alanları öne çıkıyor

Kurumsal iş akışlarında saklama transferleri, DvP mutabakatı ve sınır ötesi ödeme kesinleştirmesi gibi alanlar çoğu zaman iki veya daha fazla hesabın aynı anda işlem yapmasını gerektiriyor. Batch, işlem sıralamasında güven ihtiyacını azaltırken yarış durumu ve kısmi yürütme risklerini de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Aynı özellik, akıllı sözleşmeye ihtiyaç duymadan bazı programlanabilir zincir kalıplarının XRP Ledger üzerinde yerel olarak kurulmasına da imkan verebilir. Çoklu çağrı, atomik paketler ve flaş kredi benzeri yapılar bu çerçevede anılıyor. Böylece ağa uygulama geliştirmek isteyen ekipler için giriş engelinin düşmesi amaçlanıyor.

Batch yapısı, DEX platformları, cüzdanlar ve pazar yerleri için temel işlemlere platform ücretini aynı paket içinde ekleme imkanı da sunuyor.

Bu çerçevede Batch özelliğinin, sözleşme aşamasındaki ya da aktif olarak değerlendirilen yüksek değerli XRPL kullanım senaryoları için gerekli olduğu veya süreci hızlandırabileceği belirtiliyor. Özellikle çok taraflı atomik mutabakat işlemleri, güncellemenin öne çıkan kullanım başlıkları arasında yer alıyor.