RIPPLE (XRP)

Volatility Shares, 3x XRP ETF başvurusunu 18 Ekim 2026’ya erteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Volatility Shares, 3x $XRP ETF için yürürlük tarihini 18 Ekim 2026'ya erteledi.
  • 📌 Yeni tarih, fonun o gün işleme açılacağını kesinleştirmiyor.
  • 📊 3x yapı, XRP’nin günlük performansının yaklaşık üç katını izlemeyi hedefliyor.
  • 🏦 Spot XRP ETF’ler bugüne kadar yaklaşık 1,7 milyar dolar net giriş topladı.
Onur Atam
Onur Atam

Volatility Shares, 3 kat kaldıraçlı XRP ETF planında yeni tarihi 18 Ekim 2026 olarak belirledi. 18 Eylül tarihli düzenleyici dosyada, fonun kayıt beyanına ilişkin yürürlük tarihi bu güne çekildi. Ancak dosya, bu tarihin işlemlerin başlayacağı gün olduğunu doğrulamıyor.

İçindekiler
1 Yeni tarih, onay ya da işlem başlangıcı anlamına gelmiyor
2 3x yapı, günlük performansı izlemeyi hedefliyor
3 XRP yatırım ürünlerinde ilgi sürüyor

Yeni tarih, onay ya da işlem başlangıcı anlamına gelmiyor

Düzenleyici metinde, yapılan işlemin tek amacının 3x XRP ETF’yi kapsayan önceki değişikliğin yürürlük kazanmasını geciktirmek olduğu belirtildi. Bu nedenle 18 Ekim 2026 tarihi, doğrudan lansman takvimi olarak okunmuyor. XRP odaklı ETF pazarında spot ve kaldıraçlı ürünlerin sayısı arttıkça, başvuru ve yürürlük tarihlerinin piyasada kolayca karıştırılabildiği görülüyor.

18 Ekim 2026 tarihi, 3x XRP ETF’nin işlem görmeye başlayacağını kesinleştirmiyor; dosya yalnızca önceki değişikliğin yürürlük tarihini erteliyor.

Volatility Shares, borsada halihazırda XRPT kodlu 2 kat kaldıraçlı XRP ETF ile standart XRP ETF ürününü sunuyor. Bu yönüyle planlanan 3x ürün, şirketin XRP tarafındaki ilk adımı olmaktan çok mevcut kaldıraçlı ürün serisinin genişletilmesi niteliği taşıyor. Volatility Shares, kaldıraçlı ve tematik borsa yatırım fonlarıyla bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor.

3x yapı, günlük performansı izlemeyi hedefliyor

Önerilen fon, piyasadaki mevcut kaldıraçlı XRP ürünlerine göre daha yüksek risk taşıyan bir yapı sunacak. 3x ETF’ler, XRP’nin haftalık ya da aylık değil, günlük performansının yaklaşık üç katını izlemeyi hedefliyor. Bu nedenle ürünün uzun vadeli getirisi, dayanak varlığın aynı dönemdeki toplam performansından belirgin biçimde sapabilir.

Günlük yeniden dengeleme mekanizması, özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde bileşik etkiyi güçlendiriyor. Örneğin XRP’nin tek seansta %5 yükselmesi, ücretler ve diğer maliyetler hariç tutulduğunda teorik olarak 3x üründe yaklaşık %15’lik harekete karşılık gelebilir. Aynı etki düşüş yönünde de geçerli olur.

Mini sözlük: Kaldıraçlı ETF, dayanak varlığın günlük getirisini belirli bir katsayıyla yansıtmayı amaçlayan fondur. Günlük yeniden dengeleme nedeniyle bu ürünlerin uzun vadeli performansı, aynı katsayının doğrudan çarpımıyla bire bir örtüşmeyebilir.

XRP yatırım ürünlerinde ilgi sürüyor

Dosyalamanın zamanlaması da dikkat çekiyor. XRP, ABD’de yatırım ürünleri içinde daha görünür hale gelirken spot XRP ETF’ler bugüne kadar yaklaşık 1,7 milyar dolarlık net giriş topladı. Buna karşın XRP fiyatı, önceki tarihi zirvesinin belirgin biçimde altında kalmayı sürdürüyor.

Kurumsal tarafta da ilgi yalnızca spot ürünlerle sınırlı değil. Morgan Stanley daha önce XRP bağlantılı ETF’lerde pozisyon açıkladı ve bu ürünler arasında Volatility Shares fonu da yer aldı. Diğer ihraççılar ise kaldıraçlı ve gelir odaklı stratejiler sunuyor.

XRP bağlantılı yatırım ürünleri genişlerken, kurumsal ilginin spot fonların ötesine geçtiği ve daha farklı stratejilere yayıldığı görülüyor.

Öte yandan piyasada dikkat çeken bir başka unsur da kısa yönlü 2 kat kaldıraçlı XRP ETF’nin tekrar tekrar ertelenmesi oldu. Yükseliş yönlü kaldıraçlı ürünler işlem görmeye başlamışken, düşüş beklentisine dayalı benzer bir ürünün halen gecikmesi XRP ETF pazarındaki dengesiz yapıya işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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