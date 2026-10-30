Solana, Hong Kong dolarına endeksli HKDAP için anlaşma imzaladı

Çin anakarasında kripto para işlemlerine yönelik sıkı yasak sürerken, Solana Foundation Hong Kong’da lisanslı ihraççı Anchorpoint Financial Limited ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında HKDAP adlı stabilcoinin perakende ödemelerde ve tokenize varlıklarda kullanıma açılması planlanıyor. Bu iş birliği, projenin bir kamu blokzincir vakfıyla kurduğu ilk doğrudan ortaklık oldu.

HKDAP ve lisans çerçevesi

HKDAP’ın ihraççısı Anchorpoint, Standard Chartered Bank Hong Kong, telekom şirketi HKT ve Animoca Brands ortaklığından oluşan bir konsorsiyum olarak faaliyet gösteriyor. Konsorsiyum, Hong Kong Para Otoritesi’nden FRS01 lisansı aldı. Solana entegrasyonu, varlığın anlık ihraç ve geri ödeme süreçlerini mümkün kılarken, bireysel kullanım ve gerçek dünya varlıklarının alım satımı için yasal bir bankacılık geçidi sunuyor.

Mini sözlük: FRS01, Hong Kong’da itibari paraya endeksli stabilcoin ihraç edebilmek için gereken lisans çerçevesini ifade ediyor. RWA ise tahvil, fon payı veya alacak gibi geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerinde tokenize edilmiş sürümlerini kapsıyor.

Anchorpoint ile kurulan yapı, HKDAP’ın perakende ödemeler ve tokenize varlık işlemlerinde kullanılmasının önünü açarken, Solana için kamu blokzinciri tarafında ilk doğrudan ortaklık niteliği taşıyor.

Bu adımın hukuki zemini, 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe giren Hong Kong Stabilcoin Yasası’na dayanıyor. Düzenleme, itibari paraya referans veren her stabilcoin ihraççısının Hong Kong Para Otoritesi lisansı almasını, tokenleri yüksek kaliteli likit rezervlerle tam olarak desteklemesini ve bire bir geri ödeme sunmasını zorunlu kılıyor.

Hong Kong dolarının konumu

Hong Kong doları, ABD dolarına 7,75 ile 7,85 bandında sabitlenmiş durumda. Bu nedenle HKDAP, fiilen dolara bağlı bir araç olarak konumlanıyor. Ancak token, doğrudan ABD düzenlemeleri dışında kalan ayrı bir yargı alanında ihraç edildiği için uluslararası piyasa açısından farklı bir likidite kanalı oluşturuyor.

Hong Kong, özel sektör için net kurallar sunarken, Çin anakarası dijital yuanı devlet kontrolündeki pilot bölgelerle sınırlı tutuyor.

Solana’nın altyapısı ve Hong Kong planı

Solana’nın bu alandaki teknik kapasitesi de somut verilerle öne çıkıyor. rwa.xyz verilerine göre 30 Ekim 2026 itibarıyla ağdaki toplam RWA hacmi 18,89 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun 14,13 milyar dolarlık kısmını, yaklaşık yüzde 75 payla stabilcoinler oluşturuyor. Aylık transfer hacmi 370,94 milyar dolara ulaşırken, ağda 13,56 milyon adres yer alıyor.

Solana Foundation ayrıca Hong Kong hükümetinin OASES programına katılıyor, yerel bir ofis açıyor ve PwC ile birlikte TAP tokenizasyon programını devreye alıyor. OASES, Hong Kong’un stratejik teknoloji ve finans yatırımlarını çekmeyi hedefleyen resmi programları arasında yer alıyor.

Bu çerçevede anlaşma, büyük ölçekli sermaye için düzenlemelere uygun bir kanal oluşturuyor. Standard Chartered ve ortakları meşru bir takas aracına erişirken, uluslararası piyasa da Solana blokzinciri üzerinden Hong Kong doları likiditesine doğrudan ulaşma imkanı elde ediyor.