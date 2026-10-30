Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası çekimleri pazar günü açabilir

Binance, 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından yürüttüğü incelemede ilk aşamada öne çıkan çalışan dizüstü bilgisayarı şüphesinin ötesine geçen ek güvenlik ihlalleri tespit etti. Binance yöneticisi Richard Teng, borsanın para çekme işlemlerini pazar günü yeniden devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

Saldırının yöntemi netleşiyor

Richard Teng, saldırganların izleri silmek için kendini imha eden bir mekanizma kullandığını ve Ethereum ağındaki EIP 7702 hesap yetkilendirme özelliğinden yararlanarak bir sıcak cüzdanın kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Teng, bu yöntemin Binance’in olağan onay süreçleri atlanarak uygulandığını belirtti.

Richard Teng, saldırının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu, ek ihlal noktalarının saptandığını ancak olayların tam sırasının henüz kesinleşmediğini kaydetti.

İncelemelerde saldırganların cüzdan izinlerini nasıl elde ettiğine ve zararlı kodla varlıkları çok kısa sürede nasıl boşalttığına odaklanılıyor. İlk bulgular, kaybın önemli bir bölümünün dakikalar içinde gerçekleştiğine işaret ediyor.

Bu süreçte yaşanan gelişmeleri anlık izlemek isteyenler için CryptoAppsy, özellikle coin bazlı haber akışı ve fiyat alarmlarıyla pratik bir takip alanı sunuyor. Binance’in yeniden açılış takvimi ve ilgili varlıklardaki sert hareketler, tek ekranda daha düzenli biçimde takip edilebiliyor.

Çekimler için pazar hedefi

Binance, altyapısını yeniden kurup test ederken para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Teng, bulut sistemleri, çalışan cihazları, özel anahtar yönetimi ve işlem imzalama süreçlerinin gözden geçirildiğini, çekimlerin yaklaşık 40 saat içinde yeniden başlamasının amaçlandığını ifade etti.

Richard Teng, Binance’in pazartesi günü tam rapordan önce ilk rezerv kanıtı güncellemesini yayımlayacağını, aynı zamanda kolluk kuvvetleri, blokzincir araştırmacıları ve token ihraççılarıyla çalınan varlıkların geri alınması için çalıştığını aktardı.

Zararın karşılanması ve rezerv tartışması

Binance yönetimi, 6,3 milyar dolarlık zararın tamamının şirket kaynaklarıyla karşılanacağını duyurdu. Şirketin bu amaçla 6,34 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığı, bunun 5 milyar dolarlık kısmının etkilenen kripto varlıklarda zaten tutulduğu belirtildi. Kalan bölüm ise borsalar ve tezgah üstü piyasalar üzerinden satın alınıyor.

Teng, saldırının müşteri varlıklarını değil, Binance’e ait sıcak cüzdanı hedef aldığını söyledi. Buna karşın rezerv verileri üzerinde yapılan ayrı bir inceleme, ele geçirilen cüzdanların daha önce müşteri bakiyelerini destekleyen varlık listesinde yer aldığını ortaya koydu.

Binance’in önümüzdeki günlerde yayımlayacağı rezerv güncellemesi ve ayrıntılı teknik rapor, kaybın kapsamı ile etkilenen cüzdanların statüsüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde belirleyici olacak.