ETH’de 25 kat, Bitcoin’de 40 kat kaldıraçlı hamle geldi! James Wynn şimdi neye oynuyor?

Kripto para yatırımcısı James Wynn, zincir üstü verilere göre Ethereum’da 25 kat kaldıraçlı yeni bir uzun pozisyon açtı. Aynı anda Bitcoin’de 40 kat kaldıraçla açılmış uzun pozisyonunu da koruyor. Veriler, Wynn’in kısa süre önce Bitcoin ve Solana’daki kısa işlemlerini kapatarak yön değiştirdiğini gösteriyor.

Pozisyon değişikliği ve güncel tablo

Onchain Lens ve Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre Wynn, önce Bitcoin ve Solana’daki kısa pozisyonlarını kapattı ve bu işlemlerden 6.400 dolar kar elde etti. Ardından 6,05 BTC ve 5,3 ETH ile yeni uzun işlemler açtı. Ethereum pozisyonunun büyüklüğü yaklaşık 8.500 dolar, Bitcoin tarafındaki toplam büyüklük ise yaklaşık 373.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Lookonchain verileri, James Wynn’in kısa pozisyonlardan uzun pozisyonlara geçtiğini, Bitcoin ve Solana işlemlerini 6.400 dolar karla kapattıktan sonra Bitcoin ve Ethereum’da azami kaldıraçlı yeni işlemler açtığını ortaya koydu.

Haberde adı geçen James Wynn, zincir üstü işlem hareketleri yakından izlenen kripto para yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu tür büyük ve yüksek riskli işlemler, özellikle kaldıraç oranı yükseldiğinde piyasa tarafından dikkatle takip ediliyor.

Wynn’in Ethereum işlemi haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 5.100 dolar gerçekleşmemiş kar gösteriyordu. Buna karşılık Bitcoin pozisyonu, 59.841,13 dolarlık tasfiye seviyesine oldukça yakın seyretti. Bu eşik, fiyatta ters yönde sınırlı bir hareketin bile pozisyonun otomatik olarak kapanmasına yol açabileceği anlamına geliyor.

Ethereum tarafında teknik göstergeler

Pozisyon değişikliği sırasında Ethereum yaklaşık 1.594 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.797 doların ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.053 doların altında kaldı. Bu görünüm, genel teknik yapının zayıf olduğuna işaret etti.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını ölçen teknik göstergedir. MACD ise fiyat ivmesini ve trend değişim ihtimalini izlemek için kullanılır; altın kesişim olarak bilinen yapı, bazı analistler tarafından yukarı yönlü hareket olasılığıyla ilişkilendirilir.

Bununla birlikte bazı teknik göstergeler kısa vadeli toparlanma ihtimaline işaret etti. Ethereum’un Göreceli Güç Endeksi 29,55 ile aşırı satım bölgesinde yer aldı. MACD göstergesinde ise eksi 85,85 seviyesinde gelişen bir altın kesişim formasyonu görüldü. Ancak bu yapı tek başına kesin bir dönüş sinyali olarak değerlendirilmiyor.

Kaldıraç seviyesi riski büyütüyor

Fiyat hareketi Bollinger bantları içinde kalırken destek seviyesi 1.462 dolar, direnç bölgesi ise 1.864 dolar civarında öne çıktı. Olası bir yükselişte ilk önemli engel olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama izleniyor. Buna karşın 25 kat kaldıraç kullanılması, Ethereum tarafında birkaç puanlık geri çekilmenin bile mevcut karı hızla silebilmesine neden olabilir.

Bitcoin işlemi ise daha kırılgan bir görünüm sergiliyor. 40 kat kaldıraç nedeniyle ters yöndeki hareketlere karşı tolerans alanı son derece daralmış durumda. Tasfiye fiyatının 59.841,13 dolar olması, Bitcoin’de yaşanabilecek kısa süreli bir geri çekilmenin bile pozisyonu kapatabileceğini gösteriyor.

Wynn, iki işlem için de kamuoyuna açık bir çıkış stratejisi paylaşmadı. Zincir üstü veri izleme hesaplarının 7 Haziran itibarıyla aktardığı bilgilere göre her iki pozisyon da açık kalmayı sürdürdü; Ethereum işlemi karda görünürken Bitcoin pozisyonu yakın izleme altında kaldı.