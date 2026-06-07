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RIPPLE (XRP)

Ethereum’da 55,8 milyon dolarlık balina hamlesi geldi! Piyasa bu sinyali nasıl okuyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da 55,8 milyon dolarlık yeni balina alımı dikkat çekti.
  • 📉 EthereumOG, bir hafta önce 2.040 dolar civarında satış yaptıktan sonra daha düşük seviyeden yeniden alıma döndü.
  • 📊 Teknik göstergelerde aşırı satım bölgesi görülürken $ETH’de baskı henüz tamamen dağılmadı.
  • 🧭 Piyasada şimdi gözler, kısa vadeli dirençlerin yeniden aşılıp aşılamayacağına çevrildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum fiyatı son aylardaki düşük seviyelerine yakın seyretse de zincir verileri büyük bir yatırımcının yeniden alıma geçtiğini gösterdi. Piyasadaki zayıf görünüm ve süren satış baskısına rağmen yapılan bu yüksek tutarlı işlem, bazı büyük oyuncuların mevcut fiyatları dikkatle izlediğine işaret etti.

İçindekiler
1 Büyük yatırımcıdan dikkat çeken geri dönüş
2 Teknik görünümde baskı sürüyor
3 Toparlanma için hangi eşikler izleniyor?

Büyük yatırımcıdan dikkat çeken geri dönüş

Son blockchain verilerine göre EthereumOG olarak bilinen büyük yatırımcı, son iki günde ortalama 1.563 dolardan 35.723 ETH satın aldı. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü 55,8 milyon dolara ulaştı. Söz konusu alım, aynı yatırımcının yalnızca bir hafta önce yaklaşık 2.040 dolar seviyesine yakın bölgede 60.000 ETH ve 9.442 wstETH sattığı dönemin hemen ardından geldi.

Mini sözlük: wstETH, Lido üzerinden stake edilen Ether’in sarılmış sürümünü ifade eder. Bu varlık, staking getirisini fiyatına yansıtan ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında daha kolay kullanılabilen bir token yapısı sunar.

İşlemlerin zamanlaması piyasa açısından özellikle dikkat çekti. Ethereum’un yüzde 20’den fazla gerilediği süreçte yatırımcı, daha yüksek seviyelerden çıktıktan sonra daha düşük bir fiyattan yeniden pozisyon aldı. Yüksek hacimli yatırımcıların sert dalgalanmalarda duygusal değil, daha çok stratejik hareket ettiği düşünülürken, bu tür adımlar piyasa tarafından yakından izleniyor.

EthereumOG’un bir hafta arayla önce 2.040 dolar civarında satış yapıp ardından 1.563 dolar ortalamasıyla yeniden alıma dönmesi, son düzeltme sonrası büyük yatırımcıların fiyatlamayı yeniden değerlendirdiğine işaret eden en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Buna karşın Ethereum cephesinde teknik tablo henüz belirgin bir rahatlamaya işaret etmiyor. ETH, günlük grafikte 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Nisan ve mayıs boyunca oluşan aşağı yönlü sıkışma yapısının aşağı kırılması da satışların 1.500 dolar bölgesine doğru sertleşmesine yol açtı.

Son düşüşün boyutu momentum göstergelerinde de görüldü. Ethereum’un Göreceli Güç Endeksi, yani RSI verisi 20 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine girdi, ardından dengelenme işaretleri verdi. Bu tür seviyeler tek başına yön değişimini garanti etmese de geçmişte kısa süreli tepki yükselişlerinden önce görülebilmişti.

Toparlanma için hangi eşikler izleniyor?

Balina alımları ile aşırı satım koşullarının aynı döneme denk gelmesi, Ethereum’daki görünümü daha yakından izlenen bir başlık haline getirdi. Büyük yatırımcıların, piyasanın yoğun karamsarlık yaşadığı dönemlerde pozisyon artırmayı tercih ettiği sık görülüyor. Bu nedenle son alım dalgası, yalnızca miktarıyla değil, gerçekleştiği piyasa koşullarıyla da önem taşıyor.

Bununla birlikte tek bir büyük yatırımcının alımı, daha geniş çaplı bir toparlanmayı doğrulamak için yeterli görülmüyor. Daha belirgin bir trend değişiminden söz edilebilmesi için Ethereum’un kısa vadeli hareketli ortalamalarına yakın kritik direnç bölgelerini yeniden kazanması gerekiyor. Şimdilik 55,8 milyon dolarlık yeni birikim, en azından bazı büyük piyasa oyuncularının son düzeltmenin ardından ETH’yi cazip bulduğunu ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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