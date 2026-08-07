🚨 Japonya'da halka açık ilk şirket, $HYPE alımı yaptı.

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni HYPE, uzun süreli yükseliş trendinin altına sarktıktan sonra kritik bir direnç bölgesini yeniden test ediyor. Piyasada odak noktası, fiyatın bu seviyeyi aşarak yukarı yönlü hareketini tazeleyip tazeleyemeyeceği ya da daha derin bir düzeltmeye girip girmeyeceği oldu.

Teknik görünümde 60 dolar eşiği öne çıkıyor

HYPE, son verilere göre 56,16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 328,69 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,17 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm öne çıksa da teknik yapıdaki kırılma, kısa vadeli yön tartışmasını canlı tutuyor.

Kripto para analisti Umair Orakzai, HYPE fiyatının son altı ayda yaklaşık 20 dolardan 80 dolar civarına uzanan ralliyi taşıyan yükselen trend çizgisinin altına indiğine dikkat çekiyor. Bu kırılma, önceki yükseliş yapısının zayıfladığına işaret ederken satış baskısının güç kazanmış olabileceğine yönelik değerlendirmeleri artırdı.

Umair Orakzai, HYPE’in uzun süredir koruduğu yükselen trend çizgisinin altına indiğini, bu nedenle fiyatın şimdi teknik açıdan belirleyici bir sınav verdiğini vurguluyor.

Geri çekilmenin ardından HYPE yeniden toparlanma işaretleri verdi ve daha önce destek olarak çalışan bölgeyi bu kez direnç olarak test etmeye başladı. Ancak bu yükselişin daha düşük hacimle gerçekleşmesi, alım iştahının sınırlı kaldığını düşündürüyor. Analistler, 60 doların üzerine güçlü hacimle çıkılması halinde düşüş senaryosunun zayıflayabileceğini, aksi durumda aşağı yönlü baskının sürebileceğini değerlendiriyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 56,16 dolar Kritik direnç 60 dolar 24 saatlik hacim 328,69 milyon dolar Piyasa değeri 14,17 milyar dolar

Japonya’dan kurumsal alım geldi

Japonya’da Tokyo Borsası Growth Market’te işlem gören Eole, HYPE satın alan ilk halka açık şirket oldu. Şirket, temmuz ayının sonunda yaklaşık 1.078 HYPE alımı için 10,1 milyon yen, yani yaklaşık 66 bin dolar harcadı.

Eole, bu pozisyonu büyütme niyetini de ortaya koydu. Şirketin hedefi, HYPE yatırımlarını 100 milyon yene, yani yaklaşık 611 bin dolara çıkarmak. Bu adım, Hyperliquid ağına yönelik kurumsal ilginin Japonya tarafında somutlaştığına işaret ediyor.

Eole, Japonya’da halka açık bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket, HYPE yatırımını uzun vadeli “Neo Crypto Bank” yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor ve blokzincir tabanlı finansal hizmetleri gelecekteki planlarının merkezine yerleştiriyor.

Eole, HYPE yatırımının uzun vadeli Neo Crypto Bank planının omurgasını oluşturduğunu ve blokzincir teknolojisinin gelecekteki finansal hizmetlere entegre edilmesinde kullanılacağını aktarıyor.

Şirket, Hyperliquid ağının çok yüksek hızını yapay zeka destekli alım satım sistemleri, otomatik işlemler ve otonom finansal uygulamalar açısından uygun görüyor. Eole’un mevcut Bitcoin varlıklarına ek olarak HYPE’a yönelmesi, bu stratejinin kapsamını genişletmiş durumda.

Fiyat ile kurumsal talep birlikte izleniyor

Piyasada bundan sonraki süreçte iki başlık öne çıkıyor. Bunlardan ilki, HYPE’ın 60 dolar çevresindeki teknik eşiği aşıp aşamayacağı. İkincisi ise Eole’un planladığı ek alımların düzenli biçimde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Kurumsal taraftan gelecek devamlı talep, fiyat görünümü açısından destekleyici bir unsur olabilir.