Ethereum araştırmacısı AI kaynaklı anahtar riskine karşı hazırlık çağrısı yaptı

Ethereum araştırmacısı Justin Drake, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük blokzincir ağlarında kullanılan kriptografik yapılar için uzun vadede risk oluşturabileceğini savundu. Drake, sektörün panik yapmadan ancak gecikmeden bir acil durum planı üzerinde çalışması gerektiğini söyledi.

“Bunker mode” çağrısı

Drake, “bunker mode” adını verdiği yaklaşım kapsamında, büyük ve teknik kapasitesi yüksek kripto varlık sahiplerinin fonlarını zincir üzerinde daha önce hiç görünmemiş açık anahtarlara sahip yeni adreslere kontrollü biçimde taşıma seçeneğini değerlendirmesini istedi. Bu öneri, mevcut bir saldırıya tepki olarak değil, olası bir kırılma senaryosuna karşı ön hazırlık olarak gündeme geldi.

Justin Drake, blokzincir sektörünün sakin biçimde “bunker mode” için plan yapmaya başlaması gerektiğini, bunun panik değil önleyici hazırlık adımı olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Drake, kullanıcıların aceleyle hareket etmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Ona göre söz konusu önlem, bugünkü cüzdanlar ve mevcut kripto altyapısıyla kademeli şekilde planlanabilir. Bu nedenle çağrı, güvenlik ihlali yaşandığı anlamına gelmiyor.

Odaktaki teknik risk ne?

Tartışmanın merkezinde ECDSA yer alıyor. Bu sistem, birçok kripto para ağında işlemleri onaylamak için kullanılan yaygın bir dijital imza yöntemi olarak biliniyor.

Mini sözlük: ECDSA, “Elliptic Curve Digital Signature Algorithm” ifadesinin kısaltmasıdır. Kripto para cüzdanlarının bir işlemi gerçekten anahtar sahibi kişinin onayladığını doğrulamak için kullandığı temel imza mekanizmalarından biridir.

Drake’in dikkat çektiği senaryo, klasik bilgisayarların kuantum bilgisayarlardan önce bu sistemi zayıflatabilecek bir matematiksel yönteme ulaşması ihtimali üzerine kurulu. Böyle bir gelişmenin, görünür açık anahtarlardan özel anahtar türetilmesini mümkün hale getirebileceğini öne sürüyor. Drake’e göre en kötü senaryoda bu işlem mevcut donanımla yaklaşık bir hafta içinde yapılabilir.

Drake, bugün itibarıyla Bitcoin ve Ethereum’un kriptografik temellerini kıran bilinen bir saldırı bulunmadığını, tartışmanın mevcut bir ihlal değil teorik bir geleceğe hazırlık meselesi olduğunu belirtiyor.

Yapay zekanın rolü neden tartışılıyor?

Araştırmacıya göre riskin kaynağı doğrudan bugünkü bir saldırı değil, yapay zekanın matematiksel keşif hızını artırma potansiyeli. Drake, son dönemde bazı yerleşik matematiksel varsayımların beklenmedik biçimde aşılabildiğini ve benzer bir ivmenin kriptografi alanında da görülebileceğini düşünüyor.

Bu çerçevede OpenAI’ın matematiksel akıl yürütme alanındaki son gelişmelerine de işaret eden Drake, “matematiksel süperzeka” olarak tanımladığı bir aşamanın yeni algoritmaların bulunma hızını ciddi biçimde artırabileceğini savunuyor. Ona göre insanlar tarafından fark edilmeyen yöntemler, gelişmiş yapay zeka sistemleri tarafından keşfedilebilir.

Buna karşın Drake, şu aşamada ECDSA, RSA ya da Bitcoin ile Ethereum’un temel kriptografik yapılarının kırıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açık biçimde ifade ediyor. Verdiği mesaj, acil kaçış değil, olası bir kırılma ihtimaline karşı sektör genelinde düzenli ve kontrollü hazırlık yapılması yönünde şekilleniyor.