Bitcoin’de Boğalar Vites Yükseltti! 667 Milyon Dolar Giriş Sonrası “Altın Kesişim”in Parıltısı Göz Dolduruyor

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep hız kesmiyor. Haftanın ilk işlem gününde net 667 milyon dolarlık giriş olurken BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT) 306 milyon dolar girişle zirvede yer aldı. Fiyat tarafında Bitcoin (BTC) $106,616.75 yüzde 3 yükselerek 105 bin 500 dolar eşiğini aştı ve grafikte yaklaşan “altın kesişim” formasyonu piyasada heyecan yarattı. Hacim artışıyla desteklenen bu yükseliş kurumsal ilginin kalıcı hale geldiğini gösteriyor ve gözleri yeni rekor seviyelere çevrildi.

ETF’lere Rekor Girişler Yatırımcı Güvenini Önemli Ölçüde Pekiştirdi

BlackRock’ın IBIT fonu son 24 işlem gününün 23’ünde akışların çoğunu üstlenerek toplam varlıklarını 636 bin adet BTC’ye yükseltti. Günlük 2 bin 910 adet BTC ilavesiyle fonun yıl başından bu yana çektiği sermaye 6.5 milyar doları aştı.

Farside Investors verileri aynı seansta Fidelity’nin FBTC fonuna 188 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB fonuna ise 155 milyon dolar giriş olduğunu gösteriyor. Böylece yalnızca dört iş gününde ETF kanallarından Bitcoin’e akan taze para 1.1 milyar doları buldu. Bu rakam kurumsal portföylerin “güvenli liman” arayışında Bitcoin’e yöneldiklerinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ETF’lere son akış dalgası Moody’s’in ABD kredi notunu düşürmesinin ardından risk algısında yaşanan değişikliğe rağmen geldi. Analistler tahvil faizlerindeki yükselişin hisse senetlerinden kripto para piyasasına kısmi bir varlık dönüşümünü tetiklediğini düşünüyor. Yatırım yöneticilerine göre spot ETF’ler aracılığıyla Bitcoin tutmak bilanço yapısını bozmadan enflasyon riskine karşı korunma sağlıyor. Bu da düzenleyici onaya sahip kripto para tabanlı yatırım ürünlerinin cazibesini her geçen hafta artırıyor.

Teknik Göstergeler Bitcoin’de Güçlü Yükseliş İhtimalini Artırıyor

Piyasanın dikkatini çeken en önemli teknik sinyal 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlüğü yukarı kesmeye hazırlanmasıyla beliren “altın kesişim” formasyonunda. Analist Benjamin Cowen, bu oluşumun birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirtti ve önceki döngülerde benzer kesişimlerin çift haneli oranlarda değer artışını tetiklediğini hatırlattı. Grafiklerde eğilim yukarı dönerken alım emirlerinin çoğu kısa vadeli düzeltmeleri satın alma fırsatı olarak değerlendiren kurumsal yatırımcılardan geliyor.

Türev piyasasının ortaya koyduğu tablo da boğaları destekliyor. Coinglass verilerine göre vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü yüzde 7 artarak 73 milyar dolara çıktı ve son 24 saatte 45 milyon dolarlık short tasfiyesi gerçekleşti. Tasfiyelerin büyük kısmı 105 bin doların üzerindeki fiyat hareketi sırasında oluştu. Bu da satıcıların hızla piyasadan silindiğini ve alıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor.

Spot tarafta ise CryptoQuant’ın “net volume delta” göstergesi Binance borsasında pozitife döndü. Bu, satış baskısının hafiflediğini ve gerçek Bitcoin teslimatına dayanan işlemlerin yeniden ağırlık kazandığını ortaya koyuyor. Kurumsal talebin spot kanala yayılması türev piyasa ivmesiyle birleştiğinde yeni zirve denemeleri için teknik zeminin hazırlandığı değerlendiriliyor.