Ripple-SEC Davasına Mahkeme Freni! XRP’nin Statüsü Yeniden Masada

Ripple $2.35 ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun soluklu dava 8 Mayıs 2025 tarihinde kritik bir virajda durdu. New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, tarafların 125 milyon dolarlık cezayı 50 milyon dolara indirme ve bloke edilen fonları serbest bırakma talebini “usule aykırı” bularak reddetti. Karar olası uzlaşma yolunu kapatsa da Ripple’ın 2023’te kazandığı “XRP’nin borsalarda menkul kıymet olmadığı” tespitini bozmuyor. Şirketin Hukuk Direktörü Stuart Alderoty, “Kazandığımız haklar geçerliliğini koruyor” sözleriyle yatırımcıyı sakinleştirdi.

Ripple Davasında Karar Bekleyişi Sürüyor

Mahkemenin son kararı Ripple ve SEC’in iki yıllık müzakerelerini yeniden çıkmaza soktu. Ripple, para cezasını düşürerek yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyordu. SEC ise şirketin ihlallerden caydırıcı biçimde sorumlu tutulmasını istiyordu. Yargıç Torres’in “usule aykırılık” ifadesi tarafların prosedür sınırlarını esnetmeye çalıştığını ima ediyor. Bu gelişme 2023’teki tarihi karara rağmen XRP’nin geleceği üzerindeki belirsizliği beslerken, piyasada kısa vadeli dalgalanmaları tetikledi.

İşin teorik boyutuna odaklanan SMQKE takma adlı analist, William & Mary Law Review’daki makaleyi hatırlatarak “XRP yatırımcılarının Ripple’ın gelecekteki nakit akışlarından pay aldığı” yorumunu öne sürdü. Böyle bir senaryo XRP’yi doğrudan Ripple’ın karına bağladığı için menkul kıymet tanımına yaklaşabilir. Ancak Yargıç Torres’in 2023 kararında “halka açık borsalarda satılan XRP’nin yatırım sözleşmesi olmadığı” vurgusu hala masada. Dolayısıyla XRP’nin statüsü bir kez daha mahkeme salonunda test edilecek.

Dava Ripple’ın Lehine Sonuçlanırsa…

Dava sonucunun Ripple lehine netleşmesi geleneksel finans aktörleri adına ezber bozucu bir referans modeli yaratabilir. Bankalar ve varlık yönetim şirketleri, ödemelerden saklamaya dek kritik işlemleri Blockchain‘e taşıma fikrine sıcak bakıyor. Yine de menkul kıymetler yasası engeline takılıyorlardı. XRP’nin resmen “menkul kıymet değil” statüsü şirketlere hem sermaye toplama hem de değer transferi süreçlerini zincir içinde daha hızlı ve düşük maliyetle yürütme kapısını aralayacak.

Piyasada tokenleştirilmiş hisse senetlerinin anında takası, akıllı sözleşmelerle saklama hizmeti ve cüzdanlara doğrudan bağlanan ödeme sistemleri için temel atılmış sayılacak. Kurumlar aracı rolünü korurken altyapılarını dijital raylara oturtacak. Yargının Ripple modelini onaylaması “Blockchain artık yan proje değil, ana omurga” mesajını verecek ki bu sektörü olgunluk evresine geçirebilir. Aksi bir karar ise teknoloji-hukuk dengesinin hala kırılgan olduğunu hatırlatır ve benzer projeleri geciktirebilir.