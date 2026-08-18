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RIPPLE (XRP)

Analistler XRP’de 0,65 ile 0,85 dolar aralığını izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, $XRP’de 0,65 ile 0,85 dolar aralığını kritik bölge olarak izliyor.
  • 📉 XRP, 2025 döngü zirvesinden yaklaşık %73 gerileyerek 1 doların altına indi.
  • 🏦 Strive Financial Group, 13F bildirimiyle XRP bağlantılı ETF pozisyonlarını açıkladı.
  • 📌 Kurumsal ilgi artarken, yeni yükseliş için destek seviyelerinin korunması gerekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son dönemde süren satış baskısının ardından 0,99 dolarda dengelenmeye çalışıyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 855 milyon dolar, piyasa değeri ise 62,68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede görünüm temkinli kalırken, bazı piyasa gözlemcileri daha geniş çaplı bir toparlanma öncesinde belirli bir birikim bölgesinin oluşabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Analistlerin izlediği fiyat aralığı
2 Kurumsal tarafta ETF ilgisi öne çıktı
3 Piyasa yönü için destek seviyeleri belirleyici olacak

Analistlerin izlediği fiyat aralığı

Kripto analisti Crypto Patel, XRP’deki son geri çekilmenin 2025 rallisi sırasında 3 doların üzerindeki görünüm için yaptığı uyarıyı yeniden öne çıkardığını belirtiyor. Patel’e göre o dönemde yükseliş yapısındaki zayıflama, daha temkinli bir tabloya işaret etmişti.

XRP, döngü zirvesinden bu yana yaklaşık %73 geriledi ve yaklaşık iki yılın ardından yeniden 1 doların altına indi. Bu düşüş, piyasa yapısında belirgin bir zayıflamaya işaret ederken, analist 0,85 ile 0,65 dolar aralığını daha uzun vadeli birikim alanı olarak görüyor.

Crypto Patel, XRP’de kalıcı bir dönüş için mevcut seviyelerin de altının test edilebileceğini, bu nedenle dip seviyeyi tahmin etmeye çalışmak yerine daha yüksek zaman dilimlerinde öne çıkan talep bölgelerinde kademeli alım yaklaşımını tercih ettiğini aktarıyor.

Analiste göre olası bir dip oluşmadan önce fiyatın %20 ile %40 arasında ek geri çekilme yaşaması ihtimal dışı değil. Uzun vadeli senaryoda ise 3, 5, 7 ve 10 dolar seviyeleri hedef olarak izleniyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesin bir öngörü değil, uygun piyasa koşullarına bağlı bir beklenti niteliği taşıyor.

Kurumsal tarafta ETF ilgisi öne çıktı

BankXRP tarafından paylaşılan verilere göre Strive Financial Group, güncellenmiş 13F bildirimiyle XRP bağlantılı borsa yatırım fonlarındaki pozisyonunu açıkladı. Bildirimde Teucrium 2x Long Daily XRP ETF ile Canary’nin sunduğu XRP ETF ürününde varlık bulundurduğu görüldü. Strive Financial Group, varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir finans şirketi olarak biliniyor.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş XRP temelli finansal araçlara ilgisinin artabileceğine işaret ediyor. Ancak 13F bildirimleri yalnızca belirli bir dönemde elde tutulan pozisyonları gösteriyor; mevcut durumu birebir yansıtmıyor.

Mini sözlük: 13F bildirimi, ABD’de belirli büyüklüğün üzerindeki kurumsal yatırım yöneticilerinin menkul kıymet pozisyonlarını düzenli olarak açıkladığı resmi dosyalamadır. Bu belgeler anlık portföyü değil, raporlama dönemindeki varlıkları gösterir.

Strive’ın 13F dosyasında görülen XRP bağlantılı ETF pozisyonları, kurumsal ilginin yönüne dair bir sinyal verse de tek başına yükseliş beklentisinin teyidi olarak değerlendirilmiyor.

Piyasa yönü için destek seviyeleri belirleyici olacak

Fiyat görünümünde şimdilik nötr bölge korunuyor. Daha geniş kripto piyasasında koşulların iyileşmesi XRP için de destekleyici olabilir, ancak yeni bir yükseliş dalgası için trend değişiminin daha net biçimde ortaya çıkması gerekiyor.

Bir sonraki hareketin yönünde alıcıların destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı belirleyici olacak. Desteklerin kaybedilmesi halinde geri çekilme derinleşebilir. Buna karşılık alım gücünün yeniden artması durumunda önce yatay seyir, ardından daha güçlü bir kırılma ihtimali gündeme gelebilir. XRP ETF’lerine yönelik kurumsal talebin artması da güveni destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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