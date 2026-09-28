NEAR bir ayda %200 yükseldi, aşırı alım riski öne çıktı

Kripto para piyasasında son dönemde öne çıkan dört varlık arasında en sert hareketi Near Protocol gösterdi. NEAR, ağustos sonundaki yaklaşık 1,70 dolar seviyesinden 5,20 dolara çıkarak bir ay içinde %200’ün üzerinde yükseldi. XRP ve Bitcoin’de yükseliş eğilimi korunurken, GRAM tarafında uzun süren düşüşün ardından olası bir yön değişimine işaret eden sinyaller izleniyor.

XRP’de yükseliş eğilimi sürüyor

XRP, geçen hafta 1,65 doların üzerindeki yerel zirveden geri çekilmesine rağmen 1,537 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, ağustos sonunda 1,35 dolar bandını yukarı kırdıktan sonra 1,70 dolara kadar yükselmiş, ardından birkaç hafta boyunca 1,35 ile 1,55 dolar aralığında dengelenmişti.

Bu tabanın ardından yeniden yukarı yönlü bir hareket görülürken, 1,45 ile 1,50 dolar aralığı kısa vadede destek bölgesi olarak öne çıkıyor. 1,65 ile 1,70 dolar bandı ise yeni zirveler öncesindeki başlıca direnç konumunu koruyor. XRP’nin 1,35 doların altına sarkması halinde mevcut olumlu teknik görünüm zayıflayabilir ve fiyat düşük 1,30 dolar bölgesini yeniden test edebilir.

XRP’de 1,45 ile 1,50 dolar aralığı destek olarak izlenirken, 1,65 ile 1,70 dolar bandı yeni zirveler öncesindeki ana engel olmayı sürdürüyor.

GRAM toparlanma sinyali verdi

GRAM, mayıs başında 2,90 dolara yaklaşmasının ardından aylar süren sert bir gerilemeyle yaz sonuna doğru 1,30 dolar civarına kadar çekilmişti. Son işlemlerde ise 1,40 dolardan 1,63 dolara yükselerek 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerine çıktı.

Piyasanın dikkatini şimdi aşağı yönlü seyreden 200 günlük ortalama çekiyor. Bu seviye yaklaşık 1,60 dolar civarında bulunuyor. Fiyatın bu eşiğin üzerinde kalıcı bir kapanış yapması, mayıstan bu yana ilk güçlü trend dönüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık 1,50 doların üzerinde tutunma çabası olumlu görünümü desteklerken, 1,40 doların altına inilecek bir hareket son yükselişin sınırlı kalabileceğine işaret edebilir.

Bitcoin güçlü görünümünü korudu

Bitcoin, geçen haftaki 87.400 dolar zirvesinden hafif geri çekilerek 84.900 dolar civarında işlem görüyor. Orta vadeli tablo ise pozitif kalmayı sürdürüyor. BTC, ağustos ortasında 72.000 dolar direncini aşmasının ardından yükselişini korudu ve haziran başındaki yaklaşık 58.000 dolar dip bölgesine göre değerini üç kattan fazla artırdı.

80.000 ile 81.000 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak izlenirken, 76.000 ile 77.000 dolar bandı daha derin yapısal taban olarak öne çıkıyor. 87.000 ile 88.000 dolar bölgesinin yeniden test edilmesi, mevcut yükseliş eğiliminin devamı açısından kritik kabul ediliyor.

NEAR’da sert yükseliş sonrası risk arttı

Near Protocol, geliştiricilere ölçeklenebilir uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Varlığın son bir ayda sergilediği neredeyse dikey fiyat hareketi, teknik göstergelerle arasındaki farkı belirgin biçimde açtı. 50 günlük ortalama 2,90 dolar, 100 günlük ortalama 2,40 dolar ve 200 günlük ortalama 2,10 dolar civarında bulunurken, fiyatın 5,20 dolara kadar çıkması aşırı genişleme sinyali veriyor.

Göreceli güç endeksinin 70’in belirgin şekilde üzerine çıkması, kısa vadede güçlü alım baskısına işaret etse de sert bir düzeltme ya da uzun sürecek bir yatay seyir olasılığını artırıyor. Daha önce benzer dik yükselişlerin ardından hızlı geri çekilmeler görülmüştü. Bu nedenle 4,00 ile 4,20 dolar aralığı kritik eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması yükseliş yapısını koruyabilir, altına inmesi ise parabolik evrenin sona erdiğine işaret edebilir.

NEAR’da bir ayda görülen %200’ü aşan yükseliş, güçlü momentuma işaret etse de mevcut seviyelerde sert düzeltme riskini artırıyor.