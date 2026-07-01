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BITCOIN (BTC)

Winklevoss kardeşler Gemini cüzdanlarına toplam 67 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Winklevoss kardeşler Gemini cüzdanlarına toplam 67 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardı.
  • 📉 Bitcoin 1 Temmuz’da 58.615 dolarda kalırken büyük cüzdan hareketleri $BTC’de satış baskısı tartışmasını büyüttü.
  • 🏦 Son aylardaki kurumsal transferler, piyasada portföy dengesi mi yoksa satış mı yapılıyor sorusunu öne çıkardı.
  • 🧠 Glassnode verileri, fiyat düşüşüne rağmen uzun vadeli yatırımcıların yeniden alıma geçtiğini gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cameron ve Tyler Winklevoss’un Gemini bağlantılı sıcak cüzdanlara yaklaşık 60 milyon dolar değerinde Bitcoin ile 7 milyon dolar değerinde Ethereum aktardığı görüldü. Zincir üstü verileri izleyen Arkham Intelligence, bu hareketlerin borsaya satış öncesi sık görülen bir düzene benzediğini belirtti. Bununla birlikte, cüzdan hareketleri tek başına satışın kesinleştiğini göstermiyor.

İçindekiler
1 Cüzdan hareketleri dikkat çekti
2 Piyasada satış baskısı tartışması büyüdü
3 Kurumsal akışlar ve yatırımcı davranışı ayrıştı
4 Uzun vadeli yatırımcılar yeniden alıma döndü

Cüzdan hareketleri dikkat çekti

Arkham Intelligence, 1 Temmuz tarihli değerlendirmesinde Winklevoss kardeşlerle ilişkilendirilen cüzdanlardan Gemini sıcak cüzdanlarına yapılan transferlerin olağan satış hazırlığına benzediğini kaydetti. Yine de bu tür işlemler yalnızca satış amacı taşımayabiliyor. Saklama düzenindeki değişiklikler, likidite planlaması ya da borsa içi operasyonlar da benzer hareketlere yol açabiliyor.

Winklevoss kardeşler, ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin kurucuları arasında yer alıyor. Son transferler, haziran ayında bildirilen 67,5 milyon dolarlık Bitcoin hareketi ile mart ayında kaydedilen 130 milyon dolarlık transferin ardından geldi.

Arkham Intelligence, transfer modelinin borsaya bağlı sıcak cüzdanlara yönelen tipik satış düzenine benzediğini, ancak zincir üstü verilerin tüm varlıkların satıldığını doğrulamadığını vurguladı

Piyasada satış baskısı tartışması büyüdü

Söz konusu hareketler, büyük yatırımcıların borsalara gönderdiği varlıkların satış baskısını artırabileceği yönündeki kaygıları yeniden öne çıkardı. Bitcoin haberin yazıldığı sırada 58.615 dolarda işlem görürken son 24 saatte %1,2 geriledi. Ethereum ise 1.572 dolar seviyesinde bulunuyor ve %0,95 düşüş kaydetti.

Bitcoin’in 60.000 doların altına inmesi, yatırımcıların balina hareketleri, borsa girişleri ve kurumsal akışlara karşı daha hassas davranmasına yol açtı. Büyük tutarlı transferler, özellikle zayıf piyasa dönemlerinde olası satış sinyali olarak daha yakından izleniyor.

Zincir üstü verilere göre Winklevoss kardeşler yine de 300 milyon doların üzerinde Bitcoin tutmaya devam ediyor. Aynı veriler, ikilinin 2015’ten bu yana Bitcoin pozisyonlarında yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kazanç elde ettiğine işaret ediyor.

Kurumsal akışlar ve yatırımcı davranışı ayrıştı

Kurumsal tarafta da benzer tartışmalar sürüyor. Son iki ayda BlackRock’ın yaklaşık 5,28 milyar dolarlık Bitcoin sattığı ya da yeniden dağıttığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Ayrıca büyük Bitcoin hazine şirketi Strategy, rezervler, temettü, faiz ödemeleri veya geri alımlar için 1,25 milyar dolarlık Bitcoin nakde çevirme programı başlattı.

Bu tablo, kurumların risklerini azaltıp azaltmadığı ya da sadece portföy dengesi mi kurduğu sorusunu gündemde tutuyor. Bir yanda bazı büyük cüzdanlar borsalara varlık gönderirken, diğer yanda farklı yatırımcı gruplarının arzı karşıladığı görülüyor.

Uzun vadeli yatırımcılar yeniden alıma döndü

Glassnode verileri, fiyatlardaki zayıflığın yatırımcı karlılığını da etkilediğini ortaya koydu. Zararda tutulan Bitcoin miktarı 10,83 milyon BTC’ye yükselirken, karda olan miktar 9,22 milyon BTC seviyesinde kaldı.

Buna karşın uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının dağıtım döneminin ardından yeniden pozisyon biriktirmeye başladığı görüldü. Net pozisyon değişimi yeniden pozitif alana geçti. Alım temposu önceki boğa dönemlerine göre daha sınırlı kalsa da, bu eğilim bazı deneyimli yatırımcıların düzeltmeyi çıkış fırsatı değil birikim alanı olarak gördüğüne işaret ediyor.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’de yeni bir parabolik döngünün hala mümkün olabileceğini, ancak bunun için varlığın yalnızca bireysel yatırımcı ve ETF işlemleriyle sınırlı kalmayıp temel bir makro varlık haline gelmesi gerektiğini düşünüyor

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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