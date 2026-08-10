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BITCOIN (BTC)

Strategy, 108,6 milyon dolarlık işlemle 1.690 BTC sattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC satarak 108,6 milyon dolar topladı.
  • 📌 Şirket, bu geliri yaklaşık 1,152 milyon STRC imtiyazlı hissesini geri almak için kullandı.
  • 📉 27 Temmuz'dan 9 Ağustos'a uzanan iki haftada $BTC satışları toplam 3.328 BTC ve 213,3 milyon dolara ulaştı.
  • 🧾 Haziran sonundan bu yana dört büyük satışın toplamı 6.916 BTC ve 429,3 milyon dolar oldu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Strategy, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 Bitcoin satarak 108,6 milyon dolar elde etti. Şirket, bu işlemleri 10 Ağustos tarihli Form 8 K bildiriminde duyurdu. Satışta Bitcoin başına ortalama fiyat 64.262 dolar oldu.

İçindekiler
1 Satış geliri STRC geri alımında kullanıldı
2 İki haftada 3.328 BTC elden çıkarıldı
3 Haziran sonundan bu yana dört büyük satış yapıldı
4 Biriktirme yaklaşımına esneklik eklendi

Satış geliri STRC geri alımında kullanıldı

Şirket, elde ettiği 108,6 milyon doları yaklaşık 1,152 milyon adet STRC imtiyazlı hissesini geri almak için kullandı. Böylece Strategy, Bitcoin varlıklarını yalnızca uzun vadeli rezerv olarak tutmakla kalmayıp kurumsal finansman yönetiminde de değerlendirdiğini gösterdi.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket konumunda bulunuyor. Son satışın ardından şirketin toplam Bitcoin varlığı 840.447 BTC seviyesine geriledi.

Strategy, 3 Ağustos ile 9 Ağustos arasında 1.690 BTC’yi Bitcoin başına ortalama 64.262 dolardan satarak 108,6 milyon dolar topladı ve bu tutarı STRC imtiyazlı hisse geri alımında kullandı.

İki haftada 3.328 BTC elden çıkarıldı

Son işlem, şirketin bir hafta önce yaptığı başka bir satışın ardından geldi. Strategy, 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında 1.638 BTC’yi 104,7 milyon dolara sattı. Bu partide ortalama satış fiyatı 63.957 dolar olarak kayda geçti.

İki haftalık dönemde gerçekleştirilen bu iki işlemle birlikte toplam satış miktarı 3.328 BTC’ye, toplam gelir ise 213,3 milyon dolara ulaştı.

DönemSatılan BTCTutarOrtalama fiyat
3 Ağustos ile 9 Ağustos1.690 BTC108,6 milyon dolar64.262 dolar
27 Temmuz ile 2 Ağustos1.638 BTC104,7 milyon dolar63.957 dolar

Haziran sonundan bu yana dört büyük satış yapıldı

Strategy, haziran sonu ve temmuz başında da benzer işlemler gerçekleştirdi. Şirket, 29 Haziran ile 30 Haziran arasında 1.363 BTC’yi yaklaşık 80,8 milyon dolara sattı. Ardından 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında 2.225 BTC daha elden çıkararak 135,2 milyon dolar topladı.

Haziran sonundan bu yana yapılan dört büyük satışın toplamı 6.916 BTC’ye ulaştı. Bu işlemlerden elde edilen toplam gelir ise yaklaşık 429,3 milyon dolar oldu.

Son satışın ardından Strategy’nin Bitcoin rezervi 840.447 BTC’ye indi. Şirketin bu varlıklar için toplam maliyeti yaklaşık 63,36 milyar dolar, ortalama alım fiyatı ise Bitcoin başına 75.385 dolar düzeyinde bulunuyor.

Biriktirme yaklaşımına esneklik eklendi

Şirketin toplam Bitcoin birikimi için ödediği ortalama maliyet 75.385 dolar seviyesinde bulunurken, son satış fiyatı bu ortalamanın yaklaşık %15 altında kaldı. Buna rağmen Strategy, 840 bin BTC’nin üzerindeki rezerviyle dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Son işlemler, şirketin önceki dönemde öne çıkan yalnızca Bitcoin biriktirme yaklaşımından daha esnek bir yapıya geçtiğine işaret etti. Strategy, daha önce çeşitli finansal araçlarla kaynak toplayıp Bitcoin alımlarını artırıyordu. Son dönemde ise ihtiyaç duyduğu fonu karşılamak için rezervlerinin bir bölümünü satmayı tercih etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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