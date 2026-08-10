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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de dikkat çeken tablo: Kurumsal talep güçlü, balinalar satışta

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF’lerine 3-7 Ağustos haftasında toplam 854 milyon dolar net giriş gerçekleşti.
  • 🐋 Büyük bir Bitcoin balinası son üç haftada toplam 7.513 BTC, yaklaşık 486,9 milyon dolarlık satış yaptı.
  • ⚠️ Analist Murphy’ye göre Bitcoin’de varlık yoğunlaşması %14,8’e yükselerek “yüksek risk bölgesine” yaklaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisi devam ederken, büyük Bitcoin sahiplerinin satışları ve artan arz yoğunlaşması piyasadaki oynaklık riskini yeniden gündeme taşıdı. Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri üst üste beşinci haftayı da net girişle tamamladı.

Wu Blockchain’in 10 Ağustos’ta paylaştığı verilere göre, ABD spot Bitcoin ETF’leri 3-7 Ağustos haftasında toplam 854 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Aynı dönemde spot Ethereum ETF’lerine 245 milyon dolar girdi. Böylece hem Bitcoin hem de Ethereum ETF’lerinde haftalık net giriş serisi beş haftaya ulaştı.

ETF tarafındaki güçlü girişlere karşın, büyük Bitcoin sahiplerinin satışları dikkat çekiyor. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain’in 9 Ağustos’ta aktardığına göre büyük bir Bitcoin balinası yaklaşık 66,4 milyon dolar değerindeki 1.019 BTC’yi daha sattı.

Söz konusu balinanın son üç haftadaki toplam satışı 7.513 BTC’ye ulaşırken, işlemlerin toplam değeri yaklaşık 486,9 milyon dolar oldu. Son satışın nedeni ve Bitcoin sahibinin kimliği ise doğrulanmadı.

Bitcoin hazinesi stratejisi izleyen Empery Digital da elindeki BTC miktarını önemli ölçüde azalttı. Şirket, 1 Temmuz-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında toplam 1.635 BTC satarak yaklaşık 102,2 milyon dolar gelir elde etti. Empery Digital’ın Bitcoin varlığı 1.279 BTC’ye gerilerken, bunun 954 BTC’lik bölümü 35 milyon dolarlık borç için teminat olarak gösterildi. Böylece şirketin serbest şekilde kullanabileceği Bitcoin miktarı 325 BTC’ye düştü. Bu rakam 30 Haziran itibarıyla 1.375 BTC seviyesindeydi.

Öte yandan bağımsız analist Murphy, Bitcoin’de varlık yoğunlaşmasının %14,8’e yükseldiğini ve “yüksek risk bölgesine” yaklaştığını belirtti. Murphy’ye göre bu durum Bitcoin fiyatının kesin olarak yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor ancak piyasa oynaklığının artma ihtimaline işaret ediyor.

Analist, geçmiş verilere dayanarak yoğunlaşma eğrisinin tersine dönmeye başladığı dönemlerde mevcut fiyat eğiliminin önem kazandığını ifade etti. Buna göre Bitcoin daha önce yükseliş trendindeyse yukarı yönlü oynaklığın devam etme ihtimali artarken, düşüş trendinde olması halinde aşağı yönlü hareketin sürme olasılığı güçleniyor.

Ancak yoğunlaşma eğrisinin halen yükselmesi nedeniyle Bitcoin’in bir sonraki güçlü hareketinin yönü konusunda henüz net bir sinyal bulunmuyor. Buna karşın artan yoğunlaşma, büyük yatırımcı satışları ve ETF’lere devam eden sermaye girişleri birlikte değerlendirildiğinde piyasada oynaklığın yükselmesine yönelik risklerin biriktiğine işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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