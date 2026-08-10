Bitcoin’de 65.800 dolar direnci aşılırsa 73.700 dolar hedefi öne çıkıyor

Bitcoin, 10 Ağustos’ta 65.100 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağı haftalık kapanışta 65.800 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağına çevrildi. Fiyat, 65.000 doları kalıcı destek haline getiremediği için dar bantta kaldı. Buna karşın bazı teknik göstergeler yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Kritik seviye 65.800 dolar olarak öne çıkıyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 65.800 doların haftalık ölçekte temel direnç olduğunu belirtiyor. Analiste göre bu seviyenin aşılması halinde 73.700 dolar ilk hedef olarak izlenecek. Daha yukarıda ise 82.900 dolar seviyesi bulunuyor.

Van de Poppe, 65.800 doların üzerindeki kırılmanın Bitcoin’de yeni bir yükseliş alanı açabileceğini, sonraki hedeflerin ise 73.700 ve 82.900 dolar olarak öne çıktığını aktarıyor.

Analist, daha uzun vadeli grafiklerde momentum göstergelerinin dikkat çektiğini söylüyor. Üç günlük ve haftalık MACD ile RSI tarafında yükseliş uyumsuzluğu görüldüğünü vurguluyor. Bu yapı, fiyat zayıflarken göstergelerin toparlanmasına işaret ediyor. Piyasada bu görünüm, satış baskısının güç kaybettiğine dair bir işaret olarak izleniyor; ancak tek başına yön değişimini kesinleştirmiyor.

Van de Poppe, bu sinyallerin geçen yıl Bitcoin’deki dip oluşum sürecinde görülen yapıyla benzerlik taşıdığını ifade ediyor. Benzer momentum desenlerinin bazı altcoinlerde de kırılımla sonuçlandığını kaydediyor.

Borsa akışları karışık sinyal veriyor

Piyasanın zincir üstü veriler tarafında ise daha dengeli bir tablo oluştu. CoinGlass verilerine göre son 30 günde net akış eksi 412 milyon dolar oldu. Bu veri, borsalardan çekimlerin yatırmalardan daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Genelde bu durum, net alım ya da varlıkların özel saklamaya taşınmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bununla birlikte 30 günlük tablo, daha güçlü bir birikim dönemindeki seviyelerin altında kaldı. Son 50 gün içinde negatif net akış 1,10 milyar dolara kadar çıkmıştı. Mevcut veriler çıkışların sürdüğünü gösterse de bunun güçlü bir boğa evresine eşlik eden ölçekte olmadığı görülüyor.

Kısa vadede ise farklı bir eğilim dikkat çekti. Son 15 günde borsalara net 182 milyon dolarlık Bitcoin girişi oldu. Pozitif net akış, yatırılan miktarın çekilen miktardan fazla olduğunu gösteriyor. Bu da işlem için hazır coin arzını artırıyor, ancak yatırılan varlıkların mutlaka satış amacı taşıdığı anlamına gelmiyor.

Gösterge Dönem Veri Net akış 30 gün Eksi 412 milyon dolar Net akış zirvesi Son 50 gün Eksi 1,10 milyar dolar Net akış 15 gün Artı 182 milyon dolar

Rezervlerde artış, arzı yükseltti

CryptoQuant verileri, borsalardaki Bitcoin rezervlerinin 2,71 milyon BTC’ye yükseldiğini gösteriyor. CryptoQuant, dijital varlık piyasasına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Rezervlerdeki artış, işlem görebilecek coin miktarını yükseltti. Yine de yatırımcıların borsalara gönderdiği tüm varlıkların satış için hazırlandığı sonucuna doğrudan ulaşılamıyor.

Yatırımcılar çoğu zaman satış öncesinde Bitcoin’i borsalara taşıyor. Buna karşılık çekim işlemleri genellikle özel cüzdanlara, saklama hizmetlerine veya borsa dışı çözümlere geçiş anlamına geliyor. Bu nedenle akış verileri yön hakkında ipucu verse de tek başına kesin bir sonuç üretmiyor.

Analist, 65.800 doların üzerinde sert bir hareket görülmesi halinde kısa pozisyonların kapanmasının oynaklığı artırabileceğini, buna rağmen son dönemde aşağı yönlü yeni bir kırılmanın oluşmadığını vurguluyor.

Mevcut tabloda Bitcoin, toparlanma sinyali veren teknik göstergeler ile zayıf spot talep arasında sıkışmış durumda. Haftalık kapanışın 65.800 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde yükseliş olasılığı güç kazanabilir. Bu seviye aşılamazsa fiyatın mevcut bant içinde kalması bekleniyor.