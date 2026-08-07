Saylor, ABD’deki kripto yasası tartışmasını yeniden alevlendirdi

Michael Saylor, ABD’de uzun süredir beklenen Crypto Clarity Act etrafındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Bitcoin savunusuyla tanınan Saylor, yaptığı paylaşımda Bitcoin’in bu yasaya ihtiyaç duymadığını, buna karşılık ABD’nin kripto faaliyetlerinin daha sorunsuz ilerlemesi için net bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Saylor’ın çıkışı tartışma yarattı

Saylor’ın mesajı, tasarının Senato’da beklenen takvimin gerisinde kalmasının hemen ardından geldi. ABD merkezli yazılım ve Bitcoin odaklı yatırım şirketi Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Saylor, paylaşımında Bitcoin’in çalışması için ek bir kural setine gerek olmadığını savundu. Ancak bu görüşüne ilişkin ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı.

Michael Saylor, Bitcoin’in Crypto Clarity Act’e ihtiyaç duymadığını, asıl ihtiyacın ABD’nin kripto piyasasında daha net ve sorunsuz bir işleyiş kurması olduğunu vurguladı.

Bu açıklama kripto topluluğunda farklı tepkiler doğurdu. Bazı kullanıcılar, Bitcoin’in merkezi olmayan yapısı nedeniyle özel bir yasal düzenleme olmadan da işleyebileceği görüşüne destek verdi. Buna karşı çıkanlar ise hem Bitcoin piyasasının hem de ABD’deki sektör oyuncularının net düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Senato oylamayı eylüle bıraktı

Crypto Clarity Act için beklenen ilerleme yaz dönemi bitmeden gelmedi. Senato, ağustos tatili öncesinde tasarıyı oylamaya sunmadı. Böylece uzun süredir beklenen düzenleme, yaz arasının sonrasına kalmış oldu.

Tasarı, ABD’de kripto varlıklar için daha açık kurallar oluşturmayı amaçlıyor. Destekleyenler, bu adımın ülkenin küresel ölçekte daha güçlü bir kripto merkezi haline gelmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Düzenlemenin özellikle sektör şirketleri ve hukuk çevrelerinde bir süredir yakından izlendiği biliniyor.

Senato’nun ağustos tatilinden önce oylamaya gitmemesi, piyasada beklenen yasal netliğin en az bir ay daha ertelenmesine yol açtı.

Eylül oylaması öne çıkıyor

Senato kanadı ise tasarının tamamen rafa kaldırılmadığı mesajını verdi. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, oylamanın eylülde yapılacağını doğruladı. Bu nedenle gözler, yaz tatilinin ardından Washington’da yeniden başlayacak yasama takvimine çevrildi.

Tasarının gecikmesi, ABD’nin kripto düzenlemelerinde yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Saylor’ın açıklaması da bu dönemde Bitcoin’in düzenleme karşısındaki konumu ile ülkenin yasal ihtiyaçları arasındaki farkı öne çıkaran yeni bir tartışma başlattı.