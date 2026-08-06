Alman Bitcoin geliştiricisi, güvenlik kaygıları nedeniyle az BTC aldığını açıkladı

Alman Bitcoin araştırmacısı ve Lightning Network geliştiricisi René Pickhardt, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline inanmasına rağmen bugüne kadar fazla BTC biriktirmediğini açıkladı. Pickhardt, bu kararın arkasında fiyat beklentisinden çok, kendi saklama yöntemlerinde güvenlik ve anahtar yönetimine ilişkin endişelerin bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kaygısı öne çıktı

Pickhardt, X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu gerekçeyi uzun süre dile getirmediğini belirtti. Ona göre özel anahtarlar doğru şekilde oluşturulsa bile saklama koşulları, yazılım hataları ve gelecekte ortaya çıkabilecek teknolojik gelişmeler ek risk yaratabiliyor. Bu nedenle Bitcoin’e güven duysa da varlıklarını doğrudan kendi kontrolünde tutma konusunda çekinceleri olduğunu kaydetti.

René Pickhardt, Bitcoin’in yükseliş potansiyeline rağmen güvenlik ve anahtar yönetiminin kendisini ürküttüğünü, bu yüzden fazla alım yapmadığını aktardı.

Pickhardt, Bitcoin topluluğunda teknik çalışmalarıyla bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle Lightning Network alanındaki araştırmalarıyla tanınıyor. Lightning Network, Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirmeyi amaçlayan ikinci katman bir ödeme ağı olarak kullanılıyor.

Coldcard açığı sonrası tartışma büyüdü

Bu açıklama, Bitcoin tarihindeki en büyük donanım cüzdanı güvenlik olaylarından birinin ardından geldi. Araştırmacılar, Coldcard donanım cüzdanının birden fazla neslini etkileyen bir açık bulunduğunu belirledi. Söz konusu zafiyet, belirli koşullar altında oluşturulan seed phrase ifadelerinin öngörülebilir hale gelmesine yol açtı.

Saldırı sonucunda 1.755 BTC’den fazla varlığın çalındığı, bu tutarın 100 milyon doların üzerine çıktığı belirtildi. Mağdurlardan birinin, cüzdanını banka kasasında saklamasına rağmen yaklaşık 1,6 milyon dolar kaybettiği öne sürüldü.

Block bünyesindeki güvenlik araştırmacıları, sorunun cüzdan seed phrase üretiminde kullanılan rastgele sayı üretecinin uygulanışından kaynaklandığını tespit etti. Yazılımın entropiyi cihaz seri numaraları gibi öngörülebilir verilerden üretmesi nedeniyle saldırganların anahtarları yeniden oluşturabildiği ve fonları boşalttığı ifade edildi.

Başlık Ayrıntı Etkilenen ürün Coldcard donanım cüzdanının birden fazla nesli Açığın kaynağı Rastgele sayı üretecinin öngörülebilir veriler kullanması Çalındığı belirtilen tutar 1.755 BTC’den fazla Tahmini değer 100 milyon doların üzerinde

Topluluktan farklı tepkiler geldi

Pickhardt’ın sözleri, Bitcoin’i güvenli biçimde saklamanın halen birçok kullanıcı için göz korkutucu olduğunu düşünen bazı kesimlerde karşılık buldu. Özellikle kendi saklama modelinde teknik bilgi ve operasyonel dikkat gereksinimi, bireysel yatırımcılar açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Blockstream Üst Yöneticisi Adam Back, taşıyıcı nakit niteliğindeki bir varlığın gücünün, anahtarları kaybetmeme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Buna karşılık bazı kullanıcılar, Pickhardt’ın kriptografiye ilişkin kaygılarının yerinde olmadığını savundu. Tartışma, Bitcoin’de kendi saklama modelinin sunduğu bağımsızlık ile bunun beraberinde getirdiği güvenlik yükünün yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.