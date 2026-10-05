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Samson Mow, Zcash rallisinin kalıcılığını sorguladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Samson Mow, Zcash rallisinin kalıcılığını sorguladı.
  • 📉 ZEC, 1.600 dolara yaklaştıktan sonra 1.300 dolara geriledi ve $ZEC’de 1.280 ile 1.330 dolar bandı öne çıktı.
  • ⚙️ Destekleyiciler, NU7 güncellemesi ve yeni likidite kanallarının yükselişi beslediğini savunuyor.
  • 💸 Grayscale fonuna 306 milyon dolar giriş olurken bu hafta 93 milyon dolar çıkış yaşandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin savunucusu ve JAN3 Başkanı Samson Mow, Zcash’te son dönemde hızlanan yükselişin sürdürülebilir olup olmadığını kamuoyu önünde tartışmaya açtı. ZEC, kısa süre önce 1.600 dolara yaklaşmasının ardından 1.300 dolara kadar geri çekildi. Mow, özellikle varlığın yıl başından bu yana sergilediği sert performansa dikkat çekti.

İçindekiler
1 Zcash’e yönelen eleştiriler
2 Destekleyenler altyapı değişikliklerine işaret ediyor
3 Önümüzdeki haftalarda kritik aralık izlenecek

Zcash’e yönelen eleştiriler

Mow’a göre piyasadaki spekülatif sermaye, Zcash’i 22 milyar doların üzerindeki değerlemeyle en büyük 10 kripto para arasında tutmaya yetmeyebilir. ZEC, yıl başından bu yana %1.000’in üzerinde yükselirken, bu artışın ne kadar sağlam temellere dayandığı tartışma konusu oldu.

Mow, mevcut piyasa koşullarında Zcash’in 22 milyar doların üzerindeki değerini koruması için yeterli spekülatif sermaye bulunmadığını savunuyor.

Bitcoin maksimalistlerinin başlıca eleştirileri arasında geçmişte uygulanan geliştirici payı, Grayscale tarafındaki %2,5 düzeyindeki yüksek fon ücreti ve yönetişim yapısındaki merkezileşme yer alıyor. Electric Coin Company’nin geçmişte yaşadığı ekip krizleri de bu başlıklar arasında sayılıyor.

Mow’un değerlendirmesi, kendi şirketinin Bitcoin için oldukça iddialı uzun vadeli beklentisiyle de örtüşüyor. JAN3, OMEGA60 modeli ve Power Law gibi hesaplamalara dayanarak Bitcoin’in 2028 ile 2033 arasında 1 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu bakışa göre, likiditenin altcoin’lere kayması stratejik açıdan verimsiz görülüyor.

Destekleyenler altyapı değişikliklerine işaret ediyor

Zcash’i savunan çevreler ise son 12 aydaki %1.077’lik yükselişi yalnızca spekülatif ilgiyle açıklamıyor. Geliştiriciler, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde NU7 güncellemesini test ağında devreye aldı. Bu güncellemenin blok üretim hızını üç kat artırmasının beklendiği belirtiliyor.

Zcash destekçileri, son yükselişin arkasında yalnızca fiyat ivmesi değil, ağ altyapısında yapılan somut değişikliklerin bulunduğunu vurguluyor.

Likidite tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. THORChain üzerinde açılan yeni havuzlar ile Grayscale’in spot ETF’sine giren 306 milyon dolarlık para akışı, ZEC’e destek veren unsurlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte fon bu hafta 93 milyon dolarlık ilk büyük çıkışını kaydetti.

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Önümüzdeki haftalarda kritik aralık izlenecek

Teknolojik iyimserlikle piyasa şüpheciliği arasındaki gerilim, düzenleyici baskının arttığı bir döneme denk geliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda ZEC’in 1.280 ile 1.330 dolar bandında tutunup tutunamayacağı yakından izlenecek.

Bu aralığın korunması durumunda yükseliş eğilimi yeniden güç kazanabilir. Buna karşılık piyasa ilgisinin zayıflaması veya fon çıkışlarının sürmesi halinde mevcut rallide daha sert bir düzeltme riski gündemde kalabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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