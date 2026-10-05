SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu, Solana açılımının ardından işlem hacminde sıçradı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, Solana açılımından sonraki 24 saatte sert hacim artışı yaşadı.
  • 📈 CoinMarketCap verilerine göre $SHIB işlem hacmi 95,89 milyon doları aştı.
  • 💹 Aynı 24 saatlik dönemde fiyat yüzde 4,36 yükselerek 0.000005959 dolara çıktı.
  • 🌐 Solana entegrasyonu, holder sayısının 1,7 milyona daha hızlı ulaşması beklentisini güçlendirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, son günlerde kripto para piyasasında yeniden ivme kazandı. Meme coin kategorisinde yer alan varlık, Solana blokzincirinde kullanıma açılmasının ardından hem işlem hacminde hem de fiyatında dikkat çeken bir artış kaydetti. Piyasadaki hareketlilik, yatırımcı ilgisinin kısa sürede güçlendiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Solana açılımı işlem hacmini hızlandırdı
2 Fiyatta da yukarı yönlü hareket görüldü
3 Holder sayısında beklenti öne çıktı

Solana açılımı işlem hacmini hızlandırdı

CoinMarketCap verilerine göre Shiba Inu, 4 Ekim’de Solana ekosistemine dahil olduktan sonraki 24 saat içinde 95,89 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, önceki 24 saate kıyasla yüzde 171,8 artış anlamına geliyor. Hacimdeki bu yükseliş, varlığın farklı ağlarda erişilebilir hale gelmesinin piyasa aktivitesini kısa sürede destekleyebildiğini gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum tabanlı bir meme coin olarak biliniyor ve geniş topluluğuyla öne çıkıyor. Solana tarafındaki genişleme sayesinde ağ kullanıcıları, token ile daha kolay işlem yapma ve ekosistem içinde etkileşim kurma imkanına kavuştu.

Mini sözlük: Meme coin, çoğu zaman internet kültürü ve topluluk etkisiyle öne çıkan kripto varlıkları ifade eder. Bu tür tokenlerde fiyat ve hacim hareketleri, teknik gelişmeler kadar yatırımcı ilgisine de bağlı olabilir.

CoinMarketCap verileri, Shiba Inu’nun Solana ağında kullanıma açılmasından sonraki 24 saatte işlem hacminin 95,89 milyon doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Fiyatta da yukarı yönlü hareket görüldü

İşlem hacmindeki sert yükseliş, fiyat tarafına da yansıdı. SHIB, son 24 saatte yüzde 4,36 artarak yaklaşık 0.000005959 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde zincir üstü faaliyetin son günlerde sınırlı ölçüde yavaşladığı görülse de, Solana açılımı piyasa ilgisini yeniden canlandırdı.

Piyasa katılımcıları, farklı blokzincir ağlarında görünürlüğün artmasının Shiba Inu’nun benimsenmesini destekleyebileceğini düşünüyor. Bu adımın, zincir üstü cüzdan sayısının daha hızlı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Solana ağı kullanıcıları, bu adımla birlikte Shiba Inu ile daha sorunsuz şekilde işlem yapma ve tokeni ekosistem içinde kullanma imkanına sahip oldu.

Holder sayısında beklenti öne çıktı

Piyasada öne çıkan değerlendirmeler, Solana entegrasyonunun Shiba Inu’nun holder sayısını 1,7 milyon seviyesine daha hızlı taşıyabileceği yönünde şekillendi. Bu beklenti, doğrudan fiyat tahmininden çok, ağlar arası erişimin topluluk büyümesine etkisine dayanıyor.

Son tablo, Shiba Inu tarafında kısa vadede hacim odaklı güçlü bir canlanmaya işaret ediyor. Özellikle Solana genişlemesinin ardından gelen sert artış, yatırımcıların yeni listeleme ve ağ entegrasyonlarını yakından izlediğini ortaya koydu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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