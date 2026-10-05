🚨 Dogecoin’de 14 ay sonra günlük golden cross sinyali oluştu.

Dogecoin’in günlük grafiğinde son 14 ayın ilk golden cross sinyali görüldü. Bu oluşumda 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Daha kısa vadeli saatlik grafiklerde benzer sinyaller daha önce görülse de günlük ölçekte son golden cross Ağustos 2025’te kaydedilmişti.

Geçmiş sinyalin ardından sert dalgalanma yaşanmıştı

Ağustos 2025’te oluşan önceki günlük golden cross sonrasında Dogecoin, 13 Eylül 2025’te 0,30 dolara kadar yükseldi. Ancak bu ivme kalıcı olmadı ve sonraki aylarda satış baskısı öne çıktı. 10 Ekim’deki ani çöküş sırasında fiyat 0,255 dolardan 0,09 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde kripto para piyasasında 20 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Kasım 2025’te bu kez günlük grafikte death cross sinyali ortaya çıktı ve Dogecoin aylar süren bir düşüş eğilimine girdi. Son golden cross sinyali, bu zayıf dönemin ardından fiyatın toparlanmaya başladığı bir aşamada geldi.

Dogecoin’in günlük grafiğinde 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması, Ağustos 2025’ten bu yana ilk kez görülen golden cross sinyaline işaret etti.

Toparlanma ağustos diplerinden başladı

Fiyattaki toparlanma, Ağustos 2026 ortasında görülen 0,06 dolarlık dip seviyeden sonra hız kazandı. Bu yükseliş sırasında Dogecoin, 2026 başından bu yana fiyatı sınırlayan 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Söz konusu ortalama yıl içinde yalnızca ocak ve mayıs aylarında kısa süreli olarak aşılmıştı.

Yükselişin devamında fiyat, Ekim 2025’ten bu yana ilk kez 200 günlük ortalamanın da üstüne yerleşti. Bu hareket, golden cross oluşumundan hemen önce gerçekleşti ve teknik görünümdeki değişimi destekledi.

Ekosistemde kullanım alanını genişletmeye dönük adımlar atıldı

Teknik görünümdeki iyileşme, Dogecoin ekosistemindeki son gelişmelerle aynı döneme denk geldi. Geçen hafta DogeOS, Ethereum benzeri alım satım, borç verme ve farklı uygulamalar için açık test ağını devreye aldı. Bu girişim, DOGE sahiplerine ödeme ve fiyat hareketi dışında yeni kullanım alanları sunmayı amaçlıyor.

Benzer şekilde Metallicus da DogecoinVM ürününü kullanıma sundu. Bu yapı, Dogecoin’i Metal ağına bağlayan bir köprü olarak tanımlanıyor. DogecoinVM, Metal Blockchain üzerinde DOGE uyumlu bir defter yapısı sunuyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. Death cross ise bunun tersidir ve kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesini ifade eder.

Metallicus, DogecoinVM ile Dogecoin’i Metal ağına taşıyarak daha hızlı işlem ve anında kesinleşme sağlamayı hedefliyor.

Fiyatta kritik bölge izleniyor

Dogecoin, son 24 saatte yüzde 3,88 yükselerek 0,0962 dolara çıktı. Kısa vadede 0,095 dolar ve 0,098 dolar seviyeleri yakından izleniyor. Yukarı yönde bir sonraki önemli bölge 22 Eylül’de yükselişin durduğu 0,106 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

0,106 doların aşılması halinde 0,12 dolar ve 0,16 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Buna karşın önceki örnekte olduğu gibi teknik sinyalin tek başına kalıcı yükselişi garanti etmediği görülüyor.