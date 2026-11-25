Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus, kripto para fiyatlarının güvenilir biçimde öngörülemeyeceğini söyledi. X platformunda Shibetoshi Nakamoto adıyla paylaşım yapan Markus, piyasadaki tüm kripto varlıkların değerinin büyük ölçüde insanların gelecekte daha yüksek fiyattan alıcı bulacağına dair inancına dayandığını savundu.

Markus’un çıkışı Zcash tartışmasının ortasında geldi

Markus, çarşamba günü Zcash fiyatının 100 dolara gerileyebileceğini öne süren bir paylaşıma yanıt verdi. Doğrudan Zcash ya da başka bir tokenin adını anmasa da değerlendirmesini piyasadaki tüm kripto paralara yaydı. Kendi kurduğu Dogecoin’i de bu çerçevenin dışında tutmadı.

Markus, tüm kripto paraların büyük ölçüde keyfi bir değere sahip olduğunu, bu değerin de çoğunlukla başkalarının ileride daha yüksek fiyattan alım yapacağı beklentisine dayandığını savundu.

Paylaşımın yapıldığı sırada Zcash 728 dolar civarında işlem görüyordu. Verilere göre varlık son bir yılda yüzde 41,3 yükseldi. Markus’un yorumu, Bitwise’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na spot Zcash ETF’i için S 1 kayıt başvurusu yapmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi.

Başvuru belgelerine göre fonun Texas Stock Exchange’te ZEC koduyla işlem görmesi planlanıyor. Belgede, fonun ZEC stake etmeyeceği ve shielded transaction olarak bilinen gizlilik odaklı işlemleri kullanmayacağı belirtildi.

Mini sözlük: Shielded transaction, Zcash ağında gönderici, alıcı ve tutar bilgisini gizleyebilen işlem türüdür. Spot ETF ise dayanak varlığı doğrudan elde tutmayı hedefleyen borsa yatırım fonu yapısını ifade eder.

Dogecoin’in kurucusu piyasaya mesafeli duruşunu sürdürüyor

Billy Markus, Dogecoin’i Jackson Palmer ile birlikte Aralık 2013’te oluşturdu. Shiba Inu görseliyle bilinen Doge internet akımını temel alan proje, o dönemde kripto piyasasındaki aşırılıklarla alay eden bir fikir olarak ortaya çıktı. Markus daha önce Dogecoin kodunu birkaç saat içinde yazdığını da söylemişti.

Markus, 2021 yılında yaptığı başka bir paylaşımda, işini kaybettikten sonra 2015’te elindeki tüm DOGE varlıklarını sattığını ve bunun karşılığında ikinci el bir Honda Civic fiyatına yakın bir tutar elde ettiğini açıklamıştı. O tarihten bu yana X’te aktif kalmayı sürdürdü ve sık sık fiyat tahminleri ile yeni tokenler hakkında yorum yaptı.

Gates ve Buffett da benzer eleştiriler yöneltti

Kripto varlıkların değeri konusunda eleştirel yaklaşım yalnızca Markus ile sınırlı değil. Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Haziran 2022’de düzenlenen TechCrunch Sessions: Climate etkinliğinde kripto paralar ve NFT’lerin tamamen daha yüksek fiyattan başkasına satılabileceği düşüncesine dayandığını söylemişti.

Warren Buffett ise Nisan 2022’deki Berkshire Hathaway genel kurulunda, dünyadaki tüm Bitcoin kendisine 25 dolara teklif edilse bile bunu almayacağını, çünkü bu varlıkla ne yapacağını bilmediğini söylemişti.

Buffett aynı toplantıda Bitcoin’in üretken bir varlık olmadığını savundu. Tarım arazileri ile apartmanları örnek gösteren Buffett, bu varlıkların sırasıyla gıda ve kira geliri ürettiğini, bu nedenle ekonomik açıdan daha somut bir değer sunduğunu ifade etti.