Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler yeniden satış getirdi. Teknoloji hisseleri öncülüğünde borsalar gerilerken yatırımcılar güvenli liman olarak ABD tahvilleri ve dolara yöneldi. Altın ve petrol ise değer kaybetti.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0,4 düşerek son 10 işlem günündeki sekizinci kaybına yöneldi. Pazartesi günkü güçlü toparlanmanın ardından satışların geri dönmesi, teknoloji sektörüne ilişkin kaygıların devam ettiğini gösterdi.

Asya’da sert satış, ABD vadelilerinde düşüş

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,1 geriledi. Bölgedeki kayıplara yüzde 6,3 düşüşle Güney Kore ve yüzde 4,8 gerileyen Tayvan öncülük etti.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,4 düşerek ABD teknoloji hisselerinde ikinci gün üst üste kayba işaret etti. Endeks, pazartesi günü ayı piyasasının eşiğinden toparlanmıştı. S&P 500 vadelileri de yüzde 0,8 gerilerken Avrupa borsaları sakin bir açılışa yöneldi.

Satışların merkezinde, yapay zeka alanındaki büyük yatırımların sürdürülebilirliği ve teknoloji hisselerindeki yükselişin geleceği hakkındaki endişeler yer aldı.

Dolar ve tahviller yükseldi, altın geriledi

ABD Hazine tahvilleri önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Tahvil fiyatları yükselirken 10 yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan düşerek yüzde 4,89’a indi.

Dolar, G10 para birimlerinin tamamı karşısında güçlendi. Doların değerini izleyen gösterge yüzde 0,2 yükseldi.

Altın ise güvenli liman talebinden aynı yönde destek alamadı. Ons fiyatı yüzde 1,1 düşerek 3.516 dolara gerilerken son sekiz işlem günündeki yedinci kaybına yöneldi.

Brent petrol, artan arz işaretlerinin etkisiyle yüzde 1,5’ten fazla düşerek varil başına 90 dolara indi. Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırıların artması da petrol piyasasının izlediği riskler arasında kaldı.

Enflasyon baskısı merkez bankalarının gündeminde

Avustralya’da çekirdek enflasyonun ekim ayında beklenmedik biçimde hızlanması, fiyat baskılarının kalıcılığına işaret etti. Veri, Avustralya Merkez Bankası yetkililerinin sıkı para politikasını savunan açıklamalarını destekledi.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, ekonominin beklenenden daha dayanıklı seyretmesi nedeniyle yüksek petrol maliyetlerinin tüketicilere yansıtılacağı uyarısında bulundu. Macklem ayrıca yeni para politikası çerçevesi kapsamında temel fiyat baskılarını değerlendirmekte kullanılan ölçütlerin değiştirildiğini söyledi.

Japonya’da 40 yıllık devlet tahvili ihalesine talep zayıfladı. Tekliflerin satış tutarına oranı önceki ihaledeki 3,10’dan 2,63’e gerileyerek 12 aylık 2,75 ortalamasının altında kaldı. İhale getirisi ise yüzde 4,125’ten yüzde 4,090’a indi.

Eski bir Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi, bankanın gelecek yılın ortasına kadar üç faiz artışı daha yaparak politika faizini yüzde 2’ye çıkarabileceğini öngördü. Bu seviyeye ulaşılması, faizin 1993’ten bu yana en yüksek düzeyine çıkması anlamına gelecek.

Piyasalarda güvenli liman arayışı bu kez dolar ve ABD tahvillerinde yoğunlaşırken altının da gerilemesi dikkat çekiyor. Teknoloji hisselerindeki satışların geri dönmesi ve bazı ekonomilerde enflasyon baskısının sürmesi, yatırımcıların hem büyüme beklentilerini hem de sıkı para politikasının süresini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.