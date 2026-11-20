Küresel borsalarda yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle satışlar derinleşirken ABD tahvilleri gibi güvenli limanlara talep arttı. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0,6 gerileyerek üst üste yedinci düşüşüne yöneldi. Serinin tamamlanması, Eylül 2023’ten bu yana en uzun kayıp dönemine işaret edecek.

Asya borsalarında kayıplar yüzde 6’yı aştı

Satışlara Asya piyasaları öncülük etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 3,5 düşerek Mart 2020’den bu yana en kötü haftasına yöneldi. Tayvan’ın gösterge endeksi yüzde 6,2, Güney Kore borsası yüzde 5,7 ve Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi yüzde 4,7 geriledi.

Gelişen ülke hisselerinin haziran zirvelerinden bu yana kaybı da yüzde 20’ye ulaşarak ayı piyasası eşiğine geldi.

ABD endeks vadeli işlemlerinde S&P 500 yüzde 0,5, Nasdaq 100 yüzde 1 düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100, önceki seansı nisandan bu yana en düşük seviyesinde kapatmıştı. Avrupa’da ise açılış öncesi fiyatlamalar yüzde 1,5’lik düşüşe işaret etti.

Anthropic hisseleri ilk işlem gününün ardından geriledi

Claude’un geliştiricisi Anthropic, borsadaki ilk işlem gününün ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 4,7 düşerek 92,60 dolara indi.

Şirketin rekor büyüklükteki halka arzının ardından gelen gerileme, yapay zeka hisselerinin değerlemelerine yönelik şüpheleri öne çıkardı. Yatırımcılar, teknolojiye ayrılan büyük kaynakların yüksek hisse fiyatlarını destekleyecek yeterli getiriyi sağlayıp sağlayamayacağını sorguluyor.

Satışların Asya’dan ABD vadelilerine ve Avrupa açılış fiyatlamalarına yayılması, yapay zeka değerlemelerine ilişkin kaygıların küresel hisse portföyleri üzerindeki etkisini gösteriyor. ABD tahvillerine artan talep de yatırımcıların sermayeyi korumaya daha fazla ağırlık verdiğine işaret ediyor.