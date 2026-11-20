Bitcoin, 20 Kasım’daki fiyat kesitinde günlük yüzde 2,78 kayıpla 61.524 dolara kadar geriledi. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar hızlanırken zayıf talep toparlanmayı sınırlıyor. Ahr999 ve kısa vadeli yatırımcı verileri ise geçmişte dip oluşumlarıyla ilişkilendirilen seviyelere işaret ediyor.

ETF’lerden üç günde 1,13 milyar dolar çıktı

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 19 Kasım’da 582,19 milyon dolar çekildi. Çıkışlar üst üste üçüncü işlem gününe taşınırken üç günlük toplam 1,13 milyar dolara yaklaştı.

Günlük çıkışın 541,08 milyon doları BlackRock’ın IBIT fonunda gerçekleşti. Morgan Stanley’nin MSBT ürününe 49,6 milyon dolar giriş oldu. Bitfinex, tüm ETF yatırımcılarının ortalama Bitcoin maliyetini yaklaşık 84.870 dolar olarak hesaplıyor. Mevcut fiyatın bu seviyenin belirgin biçimde altında olması, kurumsal yatırımcıların üzerindeki zarar baskısını ortaya koyuyor.

Ahr999 kritik eşikte, yatırımcı zararı yüzde 15

Ahr999 göstergesi 0,286’ya gerileyerek bu yıl üçüncü kez 0,3 eşiğinin altına indi. Önceki iki örnek 6 Şubat ve haziran sonunda görülmüştü. Düzenli alım getirisiyle fiyatın beklenen değerlemeden sapmasını birlikte izleyen göstergede, 0,3’ün altındaki okumalar aşırı düşük değerleme bölgesi olarak yorumlanıyor.

Benzer seviyeler 2018 ayı piyasasının dibinde, Mart 2020’deki pandemi satışlarında ve 2022’deki büyük tasfiyelerle FTX çöküşünde kaydedilmişti.

CryptoQuant analisti Darkfost ise kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının ortalama yüzde 15 zarar gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu grubun satışlarındaki kar-zarar durumunu ölçen STH-SOPR göstergesinde 0,993’ün altına inilmesi ve zarardaki Bitcoin’lerin borsalara girişinin artması, kayıpların satışla gerçekleştiğine işaret ediyor.

Darkfost’a göre zararı kabullenerek yapılan satışlar, orta-uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabiliyor. Ancak ayı piyasalarında kayıplar daha derin ve uzun süreli olabiliyor.

Daralan likidite ve faiz beklentileri baskıyı koruyor

Anthropic’in halka arzı tamamlanmasına rağmen Bitcoin piyasasına belirgin bir sermaye dönüşü görülmüyor. FED’in ekim toplantısı tutanaklarında ek faiz artışlarının gerekliliği öne çıkarken FED yöneticisi Christopher Waller, aralıkta genel olarak 25 baz puanlık artışı destekliyor. Enflasyonun beklenenden güçlü gelmesi halinde 50 baz puanın değerlendirilmesini de istiyor.

Glassnode’a göre stablecoin arzı son 90 günde yüzde 4,2 azaldı. Gerçekleşen zarar göstergesi de tarihsel okumaların en yüksek yüzde 5’lik dilimine çıktı. Bu tablo, artan satışları karşılayacak yeni alım gücünün zayıf kaldığını gösteriyor.

Santiment verilerinde ise son iki haftada açık pozisyonlar Bitcoin’de yüzde 20, Ethereum’da yüzde 31 ve Solana’da yüzde 34 küçüldü. Kaldıracın azalması, fiyatlamada gerçek alım-satım akışlarının önemini artırabilir.

Analistlerin odağında 58 bin-59 bin dolar desteği var

Analist Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in 62 bin doları hızla geri almasını önemli buluyor. Analiste göre 66 bin dolara yükseliş, kısa vadeli baskının kısmen hafiflediğine işaret edebilir. Coinbase de 62 bin doların geri alınamaması halinde 58 bin-59 bin dolar bandına düşüş riskini izliyor.

Daha olumsuz senaryoda FXEmpire analisti Alejandro Arrieche, 60 bin doların kaybedilmesiyle 57 bin dolar yakınında geçici tepki oluşabileceğini değerlendiriyor. Bu toparlanmanın başarısız olması halinde 55 bin dolara doğru yeni bir düşüş gündeme gelebilir.

Değerleme göstergeleri olası bir birikim bölgesine işaret ederken kalıcı toparlanma, zararla satılan Bitcoin’i karşılayacak yeni talebe bağlı. ETF akışlarının düzelmesi ve 62.000-62.500 dolar bandının yeniden kazanılması, bu açıdan izlenecek ilk somut gelişmeler olacak.