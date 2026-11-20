Bitcoin’de düşüş eğilimi hız kazandı. Ekim ayında 86 bin ile 87 bin dolar aralığından başlayan satış dalgası sürerken, fiyat yaklaşık 61 bin 900 dolara kadar indi. Böylece piyasanın yakından izlediği 60 bin dolar seviyesi yeniden öne çıktı.

Teknik görünüm zayıfladı

Günlük grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların altına inmesi, teknik görünümdeki zayıflamayı artırdı. 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarda bu yapının iki kez oluşması, piyasada çift ölüm kesişimi olarak anılan tabloyu ortaya koydu. Bu görünüm, satış baskısının yalnızca kısa süreli bir dalga olmayabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olarak küresel kripto piyasasının genel yönü üzerinde belirleyici etkiye sahip. Bu nedenle Bitcoin’deki teknik bozulma, yalnızca tek bir varlığın hareketi olarak değil, daha geniş piyasa duyarlılığı açısından da izleniyor.

100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarda ikinci kez görülen kesişim, Bitcoin için teknik tablonun daha da bozulduğunu gösteriyor.

60 bin dolar seviyesi öne çıktı

Fiyatın 75 bin ile 76 bin dolar aralığındaki önemli hareketli ortalamaların altında kalması, yukarı yönlü denemeleri zorlaştırıyor. Bu bölge, kısa vadede güçlü bir engel olarak değerlendiriliyor. Öte yandan göreceli güç endeksi de aşırı satım bölgesine yaklaştı. Bu durum, düşüş ivmesinin devam ettiğini ancak hareketin yavaşlama sinyalleri de verebileceğini gösteriyor.

Piyasada şimdi gözler 60 bin dolar seviyesine çevrildi. Bu bölge, haziran ayındaki düzeltme sırasında alıcıların ilgi gösterdiği alanlardan biri olmuştu. Fiyatın bu eşiğin altına sarkması halinde 58 bin dolar, ardından 56 bin dolar bir sonraki izlenecek seviyeler olarak öne çıkıyor.

60 bin dolar seviyesinin korunamaması halinde 58 bin ve 56 bin dolar bölgeleri gündeme gelebilir.

Toparlanma için izlenen aralık

Kısa vadede daha anlamlı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için Bitcoin’in önce 64 bin ile 65 bin dolar bandının üzerine çıkması gerekiyor. Daha güçlü bir denge arayışı için ise 68 bin doların aşılması önemli görülüyor. Böyle bir hareket, fiyatın yeniden kilit hareketli ortalamaların üzerine yerleşmesine yardımcı olabilir.

Mevcut tabloda günlük grafikte yer alan teknik göstergelerin çoğu aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor. Alıcıların daha güçlü bir geri dönüş sinyali vermesinden önce Bitcoin’in bir kez daha aşağı yönlü baskıyla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle kısa vadeli görünümde temkinli seyir korunuyor. Özellikle 60 bin dolar çevresindeki fiyat davranışı, önümüzdeki günlerde piyasanın yönü açısından belirleyici olabilir.