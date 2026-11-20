Dogecoin piyasasında son 24 saatte vadeli işlemlerin spot hacme oranı geriledi. CoinGlass verilerine göre 20 Kasım’da vadeli işlem hacmi spot hacmin yaklaşık 8 katı seviyesinde kaldı. Bir önceki 24 saatlik ölçümde bu oran 8,8 düzeyindeydi. Bu tablo, yatırımcıların yüksek oynaklığa açık pozisyon alma isteğinin zayıfladığına işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde geri çekilme öne çıktı

Vadeli işlemler, piyasalarda oynaklığın artmasından önce öne çıkan göstergeler arasında yer alıyor. Bu alandaki pozisyonların azalması ise fiyat hareketlerini büyütecek kaldıraçlı işlemlerin zayıfladığını gösteriyor. Aynı zaman aralığında açık pozisyon miktarı da yüzde 2,25 düştü. Spot piyasadaki işlem hacmi vadeli işlemlere kıyasla daha hızlı arttığı için, her iki piyasada da aktivite sürse de oran aşağı geldi.

CoinGlass, yaklaşık 4,4 milyon dolarlık net spot satış kaydetti. Buna karşılık vadeli işlemlerde yaklaşık 1,4 milyon dolarlık net alım görüldü. Ancak açık pozisyonların toplam değerindeki düşüş, bu alımların piyasadaki genel risk azaltma eğilimini tersine çevirmediğini gösterdi. Mevcut görünümde spot taraftaki satıcıların üstünlüğünü koruduğu anlaşılıyor. CoinGlass, kripto türev ve piyasa verileri sağlayan bir platform olarak işlem hacmi, açık pozisyon ve fon akışlarını takip ediyor.

CoinGlass verileri, spot piyasada 4,4 milyon dolarlık net satışa karşılık vadeli işlemlerde 1,4 milyon dolarlık net alım görüldüğünü, buna rağmen açık pozisyonların toplam değerinin gerilediğini ortaya koydu.

Fiyat görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor

Fiyat tarafında da tablo güçlü görünmüyor. Dogecoin gün içinde 0,0566 dolara kadar geriledi ve 0,057 dolar seviyesinin günlük kapanışta aşağı kırılması olasılığı arttı. Binance grafiğinde 14 Kasım’daki satış dalgasının ardından kapanış yaklaşık 0,0574 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı gün görülen 0,0554 dolarlık dip, piyasanın yeniden izlediği yakın bölge olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte 0,057 doların altına sarkma tek başına sert bir kırılma anlamına gelmeyebilir. Piyasadaki hacim, şu aşamada daha derin bir düşüşü besleyecek kadar güçlü görünmüyor. Yine de bu durum olumlu bir işaret sunmuyor. Binance’te günlük spot hacim 19 Kasım’da yaklaşık 21,5 milyon dolara indi. 14 Kasım’daki satış sırasında bu rakam 78,6 milyon dolar düzeyindeydi.

Teknik göstergeler düşüş eğilimine işaret ediyor

Teknik göstergeler aşağı yönlü görünümün sürdüğünü gösteriyor. İşlem hacmindeki zayıflama devam ederken, göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI yeniden aşırı satım bölgesine yaklaştı. Günlük RSI değeri şu anda 26 civarında bulunuyor. 14 Kasım’daki satış dalgasında bu gösterge yaklaşık 20 seviyesine kadar gerilemişti.

Ayrıca 26 günlük üstel hareketli ortalamanın daha uzun vadeli ortalamaların altında aşağı yönlü hareket etmesi, mevcut düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Hacimdeki yerel gerilemenin orta ve uzun vadede fiyatı desteklemesi beklenmiyor. Bu nedenle mevcut trendin daha da zayıflaması ihtimali gündemde kalıyor.

Vadeli işlem hacminin spot piyasaya göre gerilemesi ve açık pozisyonların düşmesi, Dogecoin’de kısa vadede daha temkinli bir piyasa yapısına işaret ediyor.