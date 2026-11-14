Dogecoin ETF’lerinde bir ay boyunca yeni para girişi olmadı

ABD’de işlem gören spot Dogecoin ETF’leri, son bir ayda yeni para girişi ya da çıkışı kaydetmedi. Kripto piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi ve Dogecoin fiyatındaki düzeltmenin derinleşmesi, kurumsal taraftaki ilginin zayıf kalmasına yol açtı.

Fon akışları durdu

SosoValue verilerine göre ABD’deki iki spot Dogecoin ETF’sinde son hareket 13 Ekim’de görüldü. O gün fonlardan toplam 138.570 dolar net çıkış gerçekleşti. İzleyen günlerde ise iki ürün de günlük bazda ne giriş ne de çıkış yazdı.

14 Ekim’den 13 Kasım’a kadar geçen sürede günlük net akış sıfırda kaldı. Böylece Dogecoin ETF’lerinde bir ay boyunca kesintisiz durağanlık oluştu. Bu tablo, piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan Dogecoin’e yönelik kurumsal talebin şimdilik beklemede olduğuna işaret etti.

ABD’deki spot Dogecoin ETF’leri 14 Ekim’den 13 Kasım’a kadar tek bir gün bile pozitif ya da negatif akış üretmedi.

Grayscale liderliğini korudu

Akışların durmuş olmasına rağmen pazar payı dağılımında belirgin bir fark sürüyor. Grayscale’in Dogecoin ETF’si 9,15 milyon dolarlık net varlık büyüklüğüyle pazarın açık ara en büyük ürünü olarak öne çıktı. 21Shares’in Dogecoin ETF’si ise lansmandan bu yana 1,58 milyon dolarda kaldı.

Toplam 10,73 milyon dolarlık varlığın yaklaşık %85,3’lük bölümü Grayscale fonunda bulunuyor. 21Shares’in payı ise kalan sınırlı bölümde yer alıyor. 13 Kasım itibarıyla her iki ihraççı da günlük net giriş bildirmedi.

Dogecoin ETF’lerindeki bu durgunluk sürerken, yatırımcılar fon akışlarındaki olası değişimi yakından izliyor. CryptoAppsy, bu tür dönemlerde Dogecoin’e özel haber akışını ve anlık fiyat grafiklerini tek ekranda takip etmeyi kolaylaştırıyor. Özellikle ETF verileriyle fiyat hareketi arasındaki ilişkinin kısa vadede nasıl şekillendiğini izlemek isteyenler için süreç daha düzenli takip edilebiliyor.

Kurumsal ilgi zayıfladı

Dogecoin, meme coin segmentindeki güçlü konumunu korusa da ETF verileri kurumsal yatırımcı cephesinde aynı canlılığın bulunmadığını gösteriyor. Fiyattaki baskının devam etmesi ve genel piyasa oynaklığı, yeni sermaye girişini sınırlayan başlıca etkenler arasında yer aldı.

Fon akışlarının yeniden canlanıp canlanmayacağı, hem Dogecoin fiyatındaki seyir hem de daha geniş kripto piyasasındaki risk iştahına bağlı olacak. Şimdilik veriler, ABD spot Dogecoin ETF pazarında bekle gör döneminin sürdüğünü gösteriyor.

Grayscale, 9,15 milyon dolarlık net varlıkla ABD spot Dogecoin ETF pazarındaki liderliğini korurken 21Shares 1,58 milyon dolarda kaldı.