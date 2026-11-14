BITCOIN (BTC)

Bitcoin için aşırı korku derinleşti: ETF’lerden madenciliğe işte düşüşün bilançosu

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Son saatlerde $BTC'de 330 milyon doları aşkın pozisyon tasfiye edildi.
  • 💸 Spot Bitcoin ETF’lerinden dün 185,4 milyon dolar çıktı. Net çıkış serisi yedi işlem gününe uzadı.
  • 😨 Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 20’den 12’ye geriledi.
  • 🏢 Strategy’nin Bitcoin rezervindeki gerçekleşmemiş zarar güncel fiyatla yaklaşık 7,19 milyar dolara ulaştı.
  • ⛏️ Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 9,13 düşüşle 134,82 T’ye indi, bu durum maliyetini karşılayamayan madencilerin cihazlarını kapattığı anlamına geliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 66.990 dolardan işlem görüyor. 13 Kasım’da Binance’in BTC/USDT paritesinde 66.600 dolar civarına kadar gerileyen Bitcoin, 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüşe ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden art arda yedinci işlem gününde para çıkışı eşlik etti.

İçindekiler
1 Altcoin’ler geriledi, iki saatte 330 milyon doları aşkın tasfiye yaşandı
2 ETF’lerden 185,4 milyon dolar çıktı, korku endeksi 12’ye indi
3 Strategy’nin gerçekleşmemiş zararı 7,19 milyar dolara ulaştı
4 Madencilik zorluğunda beş ayın en sert düşüşü

Altcoin’ler geriledi, iki saatte 330 milyon doları aşkın tasfiye yaşandı

Ether yaklaşık yüzde 2 düşüşle 1.890 dolar civarına gerilerken gün içinde 1.880 doları gördü. Yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden XRP, 1 doların altına indi. Solana ise 75 doların altını gördükten sonra kaybının bir bölümünü telafi etti ancak 24 saatlik düşüşü yaklaşık yüzde 4’te kaldı. Satış sırasında kripto para piyasasında iki saatte 330 milyon doları aşan vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.

ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, Fed’in para politikasını daha da sıkılaştıracağı endişesini güçlendirdi.

Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar kripto paraları baskılarken Nvidia’daki yönetim değişikliği ve yapay zeka hisselerindeki oynaklık da yatırımcı duyarlılığını zayıflattı. BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei’ye göre piyasanın 25 baz puanlık artış beklediği ortamda Fed’in 50 baz puanlık bir adım atması, kripto paralardaki kayıpları derinleştirebilir.

ETF’lerden 185,4 milyon dolar çıktı, korku endeksi 12’ye indi

Farside verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 13 Kasım’da 185,4 milyon dolar net çıkış kaydetti. 30 Ekim’den itibaren fonlardan çıkan net tutar 2,5 milyar doları aştı.

Alternative’in Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 14 Kasım’da bir önceki günkü 20 seviyesinden 12’ye düştü. Oynaklık, işlem hacmi ve arama eğilimleri gibi verilerle hesaplanan endeks, birkaç gündür aşırı korku bölgesinde seyrediyor.

Strategy’nin gerçekleşmemiş zararı 7,19 milyar dolara ulaştı

Strategy’nin 9 Kasım’da SEC’ye sunduğu bildirime göre şirket, 8 Kasım itibarıyla 850.364 BTC tutuyordu. İşlem ücretleri dahil toplam alım maliyeti yaklaşık 64,16 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyet ise 75.456 dolardı.

Bitcoin 67.400 dolardayken yaklaşık 6,85 milyar dolar olan gerçekleşmemiş zarar, haberin hazırlandığı 66.990 dolarlık fiyat ve bildirilen maliyet esas alındığında yaklaşık 7,19 milyar dolara ulaşıyor. Bu fiyattan rezervin piyasa değeri yaklaşık 56,97 milyar dolar. Şirket, 2-8 Kasım’da hisse satışından sağladığı yaklaşık 81,9 milyon dolarla 1.036 BTC almıştı. Son alımın ortalama fiyatı 79.012 dolardı.

Madencilik zorluğunda beş ayın en sert düşüşü

Bitcoin madencilik zorluğu ise yüzde 9,13 düşerek 148,36 T’den 134,82 T’ye indi. Bu, 14 Haziran’daki yüzde 10,09’luk düşüşten bu yana en sert gerileme oldu. Zorluk, 16 ve 29 Ekim’de sırasıyla yüzde 5,92 ve yüzde 5,54 artmıştı.

Yaklaşık iki haftada bir güncellenen madencilik zorluğu, ağdaki toplam hesaplama gücüne göre ayarlanıyor. Hesaplama gücü arttığında zorluk yükseliyor, azaldığında düşüyor.

Bu durum Bitcoin fiyatının gerilemesiyle birlikte maliyetini karşılayamayan madencilerin madencilik cihazlarını kapattığı anlamına geliyor.

ETF çıkışlarının yavaşlaması, Bitcoin’in 67.000 doların üzerine dönmesi halinde toparlanmayı destekleyebilir. Daha sert bir Fed artışı beklentisi güçlenirse yeni satışların vadeli işlemlerde ek tasfiyeleri tetiklemesi, Bitcoin ve altcoin’lerde toparlanmayı zorlaştırabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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