SHIBA INU (SHIB)

SHIB borsalardan çekilirken toparlanma ihtimali yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB’de borsa çıkışları işlem başına 1,02 milyar tokene yükseldi.
  • 📉 SHIB fiyatı 0.00000416 dolara inerek temmuzdaki 0.00000413 dolar dibine yaklaştı.
  • 📊 Bitcoin 70.000 doların altına inerken piyasadaki 1,6 milyar dolarlık tasfiye oynaklığı artırdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Shiba Inu piyasasında borsalardan çıkan token miktarı son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. CryptoQuant verilerine göre borsalardan yapılan ortalama SHIB çekimi işlem başına 1,02 milyar tokene yükseldi. Buna karşın borsalardaki toplam SHIB bakiyesi halen yüksek seyrediyor ve yaklaşık 86 trilyon token borsalarda tutuluyor.

İçindekiler
1 Çıkışlar artarken büyük oyuncular temkinli kaldı
2 Piyasadaki baskı sürse de bazı göstergeler toparlanmaya işaret etti
3 Fiyat dip bölgesine yaklaştı

Çıkışlar artarken büyük oyuncular temkinli kaldı

Veriler, borsalardan çekilişlerdeki artışın daha çok bireysel yatırımcılarla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. SHIB odaklı büyük cüzdanların ya da fonların hareketlerinde benzer ölçekte bir artış görülmedi. Bu tablo, büyük yatırımcıların kenarda beklediğini ya da SHIB tarafında sınırlı konum aldığını düşündürüyor.

CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun sağladığı zincir üstü göstergeler, yatırımcı davranışlarını cüzdan hareketleri üzerinden takip etmek için sık kullanılıyor.

CryptoQuant verilerine göre borsalardan yapılan ortalama SHIB çekimi işlem başına 1,02 milyar tokene çıktı.

Piyasadaki baskı sürse de bazı göstergeler toparlanmaya işaret etti

SHIB için kısa vadede bir toparlanma zemini oluşabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor. Birden fazla gösterge geri çekilmenin ardından tepki hareketi ihtimalini desteklese de genel piyasa görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. Yatırımcıların geniş çaplı alıma yönelmediği, buna rağmen sınırlı birikim işaretlerinin görüldüğü aktarılıyor.

Son 24 saatte ağdaki aktif adres sayısı ile işlem sayısında artış kaydedildi. Kullanımdaki ve oynaklıktaki yükselişin arka planında ise piyasada 1,6 milyar dolarlık tasfiye ve Bitcoin’in 70.000 doların altına gerilemesi yer aldı. Bu hareket, yalnızca SHIB özelinde değil, daha geniş kripto para piyasasında da risk iştahını zayıflattı.

Son 24 saatte ağdaki aktif adres sayısı ve işlem adedi artarken, piyasadaki 1,6 milyar dolarlık tasfiye dalgası oynaklığı yükseltti.

Fiyat dip bölgesine yaklaştı

SHIB bugün 0.00000416 dolara kadar geriledi. Bu seviye, temmuz ayındaki 0.00000413 dolarlık dip seviyeye oldukça yakın bulunuyor. 0.000004 doların altına olası bir sarkmanın tek başına yeni bir yön teyidi vermediği, çünkü varlığın daha önce de benzer seviyelerin altını test ettiği değerlendiriliyor.

Analizde, işlem hacminin çok düşük kaldığı ve ivme göstergelerinin belirgin bir sinyal üretmediği vurgulanıyor. Bu nedenle piyasadaki zayıflığın sürdüğü, kısa vadeli hareketlerin ise daha çok genel altcoin eğilimine bağlı gelişebileceği ifade ediliyor.

SHIB’in Bitcoin ile güçlü bir korelasyon göstermediği, bunun yerine XRP, XLM ve Ethereum gibi benzer risk grubundaki varlıklarla daha yakın hareket ettiği belirtiliyor. Bu nedenle olası bir toparlanmanın, tek başına SHIB’e özgü değil, altcoin piyasasındaki daha geniş bir geri dönüşle birlikte ortaya çıkması beklenebilir.

Düşük hacim aynı zamanda önümüzdeki dönemde oynaklığın sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Ancak zayıf piyasa koşulları altında bu durum, alıcı ilgisinin yetersiz kaldığı bir görünümle de örtüşüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’da satış baskısı sürerken kritik eşik 0.00000413 oldu

Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi

SHIB topluluğu, Ryoshi adına 137 sahte token üretildiğini açıkladı

Shiba Inu kasımda 2 binden fazla yeni yatırımcıya ulaştı

Shiba Inu’da borsa arzı 86 trilyona çıktı, satış baskısı arttı

Balina çıkışları sürerken SHIB’de satış baskısı güçleniyor

Shibarium hesabındaki sessizlik, SHIB topluluğunda soru işaretleri yarattı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 70 bin doların altına inerken Hyperliquid daha güçlü kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 70 bin doların altına inerken Hyperliquid daha güçlü kaldı
HYPERLIQUID (HYPE)
Nakamoto üçüncü çeyrekte 184 BTC sattı, varlıkları 4.283 BTC’ye indi
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?