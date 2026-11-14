SHIB borsalardan çekilirken toparlanma ihtimali yeniden gündeme geldi

Shiba Inu piyasasında borsalardan çıkan token miktarı son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. CryptoQuant verilerine göre borsalardan yapılan ortalama SHIB çekimi işlem başına 1,02 milyar tokene yükseldi. Buna karşın borsalardaki toplam SHIB bakiyesi halen yüksek seyrediyor ve yaklaşık 86 trilyon token borsalarda tutuluyor.

Çıkışlar artarken büyük oyuncular temkinli kaldı

Veriler, borsalardan çekilişlerdeki artışın daha çok bireysel yatırımcılarla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. SHIB odaklı büyük cüzdanların ya da fonların hareketlerinde benzer ölçekte bir artış görülmedi. Bu tablo, büyük yatırımcıların kenarda beklediğini ya da SHIB tarafında sınırlı konum aldığını düşündürüyor.

CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun sağladığı zincir üstü göstergeler, yatırımcı davranışlarını cüzdan hareketleri üzerinden takip etmek için sık kullanılıyor.

CryptoQuant verilerine göre borsalardan yapılan ortalama SHIB çekimi işlem başına 1,02 milyar tokene çıktı.

Piyasadaki baskı sürse de bazı göstergeler toparlanmaya işaret etti

SHIB için kısa vadede bir toparlanma zemini oluşabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor. Birden fazla gösterge geri çekilmenin ardından tepki hareketi ihtimalini desteklese de genel piyasa görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. Yatırımcıların geniş çaplı alıma yönelmediği, buna rağmen sınırlı birikim işaretlerinin görüldüğü aktarılıyor.

Son 24 saatte ağdaki aktif adres sayısı ile işlem sayısında artış kaydedildi. Kullanımdaki ve oynaklıktaki yükselişin arka planında ise piyasada 1,6 milyar dolarlık tasfiye ve Bitcoin’in 70.000 doların altına gerilemesi yer aldı. Bu hareket, yalnızca SHIB özelinde değil, daha geniş kripto para piyasasında da risk iştahını zayıflattı.

Son 24 saatte ağdaki aktif adres sayısı ve işlem adedi artarken, piyasadaki 1,6 milyar dolarlık tasfiye dalgası oynaklığı yükseltti.

Fiyat dip bölgesine yaklaştı

SHIB bugün 0.00000416 dolara kadar geriledi. Bu seviye, temmuz ayındaki 0.00000413 dolarlık dip seviyeye oldukça yakın bulunuyor. 0.000004 doların altına olası bir sarkmanın tek başına yeni bir yön teyidi vermediği, çünkü varlığın daha önce de benzer seviyelerin altını test ettiği değerlendiriliyor.

Analizde, işlem hacminin çok düşük kaldığı ve ivme göstergelerinin belirgin bir sinyal üretmediği vurgulanıyor. Bu nedenle piyasadaki zayıflığın sürdüğü, kısa vadeli hareketlerin ise daha çok genel altcoin eğilimine bağlı gelişebileceği ifade ediliyor.

SHIB’in Bitcoin ile güçlü bir korelasyon göstermediği, bunun yerine XRP, XLM ve Ethereum gibi benzer risk grubundaki varlıklarla daha yakın hareket ettiği belirtiliyor. Bu nedenle olası bir toparlanmanın, tek başına SHIB’e özgü değil, altcoin piyasasındaki daha geniş bir geri dönüşle birlikte ortaya çıkması beklenebilir.

Düşük hacim aynı zamanda önümüzdeki dönemde oynaklığın sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Ancak zayıf piyasa koşulları altında bu durum, alıcı ilgisinin yetersiz kaldığı bir görünümle de örtüşüyor.