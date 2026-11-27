Shiba Inu, günlük grafikte eylülden bu yana ilk kez yükseliş yönlü RSI sinyali üretti. Varlık, 2021’den bu yana görülen en düşük seviyelerden toparlanırken piyasa değeri cuma günü 2,19 milyar dolara çıktı. SHIB aynı saatlerde yaklaşık 0,0000037 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 1,8 yükseldi.

Teknik görünümde sınırlı toparlanma

TradingView verilerine göre göreceli güç endeksi, 14 Kasım’da 30 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine geçti. Gösterge bu haftaya kadar bu eşik altında kaldı, cuma günü ise 35 seviyesine yükseldi. TradingView’in RSI uyumsuzluk aracı da 20 Kasım’da grafikte “Bull” işareti verdi.

TradingView verileri, Shiba Inu’nun günlük grafiğinde eylülden bu yana ilk yükseliş yönlü RSI sinyalinin oluştuğunu gösteriyor.

Buna karşın fiyat hareketi dalgalı seyrini korudu. SHIB, söz konusu işaretten bir gün sonra 0,00000337 dolara kadar geriledi. Aynı süreçte piyasa değeri kısa süreliğine 2 milyar doların da altına indi.

Piyasa değeri ortalamaların altında kaldı

Grafikte yer alan verilere göre SHIB’in piyasa değeri ekim ayında 2,35 milyar dolar ve 2,67 milyar dolar seviyelerindeki hareketli ortalamaların altına sarktı. Cuma günü itibarıyla piyasa değeri 2,19 milyar dolar olsa da 2,67 milyar dolarlık ortalamanın yaklaşık 500 milyon dolar altında kaldı. Üçüncü hareketli ortalama ise 2,89 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor. Etherscan verilerine göre tokeni elinde tutan cüzdan sayısı 17 Kasım’da 1,7 milyonu aştı. Kasım ortasında CryptoQuant verileri de yaklaşık 312 milyar SHIB’in kripto para borsalarından çıktığını gösterdi.

Etherscan verileri, SHIB tutan adres sayısının 17 Kasım’da 1,7 milyon eşiğini geçtiğine işaret ediyor.

Aralık performansı zayıf seyrediyor

CryptoRank verilerine göre SHIB, 2025 Aralık döneminde yüzde 17,6 değer kaybetti. Token, 2021’de aralık ayında yüzde 29,5, 2022’de yüzde 13,5 ve 2024’te yüzde 21 gerilemişti. Aralık ayında artış görülen tek yıl ise yüzde 24,6 yükselişin kaydedildiği 2023 oldu.

Aynı veri setine göre SHIB’in aralık aylarındaki medyan getirisi eksi yüzde 17,6, ortalama getirisi ise eksi yüzde 11,4 düzeyinde bulunuyor. 2021’deki aralık düşüşü, 28 Ekim 2021’de görülen 0,00008845 dolarlık tarihi zirvenin hemen ardından gelmişti. Cuma günkü fiyat, bu zirvenin yüzde 95’ten fazla altında kaldı.

Kasım kapanışı pazartesi yapılacak

CryptoRank, SHIB’in kasım ayında şu ana kadar yüzde 20,6 gerilediğini hesapladı. Varlık, 2022 Kasım döneminde yüzde 24,8 ve 2025 Kasım döneminde yüzde 16,2 düşmüştü. Buna karşılık 2023 Kasım’da yüzde 6,6, 2024 Kasım’da ise yüzde 48,8 artış kaydedilmişti.

Kasım ayı için medyan getiri eksi yüzde 18,4, ortalama getiri ise eksi yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. 2026 yılında SHIB, şimdiye kadar 11 ayın altısında değer kaybetti. Varlığın kasım ayına ait aylık mumu 30 Kasım Pazartesi günü kapanacak.