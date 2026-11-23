Shiba Inu, pazartesi günü son 24 saatte %5,96 yükselerek 0.0000038 dolara çıktı. Kripto piyasasında aralık ayına yönelik olası bir Noel rallisi yeniden konuşulsa da tokenin daha geniş zaman dilimindeki performansı zayıf kaldı. SHIB son yedi günde %8,86 geriledi, kasım ayında ise şimdiye kadar %18,5 değer kaybetti.

Son yükselişe rağmen aylık tablo zayıf

Geçen hafta SHIB 0.00000337 dolara kadar inerek 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu toparlanma denemesine karşın fiyat hareketi, aralık ayına girilirken piyasanın temkinli görünümünü değiştirmedi. Kısa vadeli artış, son haftalardaki kayıpların yalnızca bir bölümünü geri aldı.

Aralık ayına ilişkin iyimserliğin bir bölümü, Goldman Sachs analistlerinin ABD hisse piyasasına dair değerlendirmelerinden kaynaklandı. Kurumun incelediği uzun dönemli verilere göre S&P 500’de aralık ayı kazançlarının büyük kısmı çoğu zaman 15 Aralık sonrasında oluşuyor.

Goldman Sachs ekibi, S&P 500’de tam dönemlik ortalama %2,4’lük kazancın yaklaşık %80’inin 14 ve 15 Aralık sonrasında geldiğini aktarıyor.

SHIB’in aralık geçmişi beklentileri sınırlıyor

Buna karşılık Shiba Inu’nun kendi aralık performansı daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor. SHIB, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. CryptoRank verilerine göre token, son beş aralık döneminin yalnızca birinde yükseldi.

SHIB, Aralık 2021’de %29,5, Aralık 2022’de %13,5 değer kaybetti. Aralık 2023’te %24,6 yükselen token, Aralık 2024’te %21 ve Aralık 2025’te %17,6 geriledi. Böylece SHIB’in medyan aralık getirisi eksi %17,6, ortalama aralık getirisi ise eksi %11,4 olarak hesaplandı.

CryptoRank verileri, SHIB’in son beş aralık döneminde yalnızca bir kez artıda kapandığını gösteriyor.

2023’te görülen olumlu aralık performansının öncesinde SHIB ekimde %6,04 ve kasımda %6,62 yükselmişti. Bu yıl ise ekim ayında %18,6 düşüş yaşandı ve kasım ayı da şu ana kadar negatif bölgede kaldı. Bu görünüm, geçmiş örneklerle kıyaslandığında aralık için güçlü bir sezonluk destek sunmuyor.

Goldman verileri hisse piyasasına işaret ediyor

Goldman Sachs’ın Gail Hafif, Brian Garrett ve Lee Coppersmith imzasını taşıyan notu, 1928’e kadar uzanan S&P 500 verilerini temel aldı. Buna göre endeks genellikle kasım ortasından aralık başına kadar %1,1 yükseliyor, ardından bu kazancın yaklaşık üçte ikisini aralık ortasına kadar geri veriyor.

Kurum, 1990’dan bu yana S&P 500’ün 36 yılın 27’sinde 15 Aralık sonrasında yükseldiğini hesapladı. Ekip, bu verileri tarihsel bir yol haritası olarak tanımladı. Kasım ortasında VIX oynaklık endeksi 18’in üzerindeyken S&P 500 ortalama %1,34 yükseldi ve yılın geri kalanında vakaların %59’unda yılı daha yukarıda tamamladı.

Stock Trader’s Almanac ise Noel rallisini aralığın son beş işlem günü ile ocak ayının ilk iki işlem günü olarak tanımlıyor. Bu sezon söz konusu dönem 24 Aralık’ta başlayacak ve 5 Ocak’ta sona erecek. 5 Ocak 2026’da biten önceki pencerede S&P 500 %0,11 düştü; endeks aynı dönemde 2023 ve 2024 yıllarında da negatif kapanmıştı.