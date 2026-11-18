Shiba Inu piyasasında büyük yatırımcıların 6 milyar SHIB’i borsa adreslerine taşıması, likidite arayışının öne çıktığı yeni bir hareket olarak kayda geçti. Transferin ardından fiyatta anlık ve belirgin bir tepki görülmedi. Bununla birlikte, tokenların borsalara gönderilmesi tek başına satışın hemen başlayacağı anlamına gelmiyor.

Transferin olası etkisi izleniyor

Büyük cüzdan hareketleri SHIB için zaman zaman piyasa yönüne dair erken sinyal olarak değerlendiriliyor. Geçmiş dönemlerde balina faaliyetlerinin bazı toparlanma süreçleriyle çakıştığı görüldü. Yine de bu tür işlemler her zaman aynı sonucu üretmiyor ve tek başına yön tayin etmek için yeterli kabul edilmiyor.

6 milyar SHIB’lik transfer, ilk bakışta büyük görünse de tek başına fiyatın yönünü hemen değiştirecek bir gelişme olarak değerlendirilmiyor.

Piyasada sık görülen bir başka olasılık da yatırımcıların varlıklarını yalnızca farklı adresler arasında yeniden dağıtması. Bu nedenle söz konusu hareketin doğrudan satış hazırlığı mı yoksa cüzdan düzenlemesi mi olduğu şu aşamada netleşmiş değil. SHIB’de geçmişte birikim yapan büyük yatırımcılar, fiyat yükseldiğinde pozisyonlarının bir bölümünü kapatarak piyasadan çıkış yapmıştı.

Piyasa görünümü zayıf kalıyor

Mevcut tablo güçlü bir yükseliş eğilimine işaret etmiyor. Son günlerde elde edilen kazanımların bir kısmını geri veren SHIB üzerinde ek arz ihtimali baskı yaratabilir. Borsalara gönderilen tokenların satışa dönüşmesi halinde düşüşün derinleşmesi olasılığı masada kalıyor.

Veriler, bireysel yatırımcıların bu harekete aynı ölçekte eşlik etmediğini ve giriş çıkış dengesinin şimdilik nötr seyrettiğini gösteriyor.

Zincir üstü akış verileri, küçük yatırımcı tarafında belirgin bir yön oluşmadığını ortaya koyuyor. Giriş ve çıkışlar birbirine yakın seyrederken piyasada net bir birikim ya da sert çözülme işareti görülmüyor. Bu durum, balina transferinin şimdilik tek başına öne çıktığını gösteriyor.

Teknik zeminde kırılganlık sürüyor

SHIB’in aşırı satım bölgesine yaklaştığı değerlendirilse de piyasadaki arzın farklı adreslerde beklemesi hızlı bir geri çekilme riskini canlı tutuyor. Özellikle fiyatın tutunabileceği güçlü psikolojik ve teknik seviyelerin zayıf kalması, toparlanma çabasını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve geniş bireysel yatırımcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle büyük cüzdan hareketleri, varlığın kısa vadeli fiyatlamasında yakından izlenen göstergeler arasında bulunuyor.

Mevcut veriler, 6 milyar SHIB’lik transferin tek başına belirleyici bir kırılma yaratmadığını ortaya koysa da zamanlaması nedeniyle piyasada temkinli izleniyor. Özellikle zayıf görünümün sürdüğü bir dönemde borsalara yönelen büyük hacimli hareketler, kısa vadeli dalgalanma riskini artırabiliyor.