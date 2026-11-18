XRP, 18 Kasım Çarşamba günü beş gün sonra ilk kez Ripple’ın RLUSD stabilcoiniyle aynı seviyede işlem gördü. Binance verilerine göre fiyat gün içinde 1,0078 dolara kadar çıktı, ardından 0,9878 dolar civarına çekildi. Son 24 saatte kaydedilen artış yüzde 4 ila yüzde 4,5 aralığında gerçekleşti. Token, son yerel dip seviyesine göre yaklaşık yüzde 12 toparlandı.

Son düşüşün ardından toparlanma

13 ve 14 Kasım tarihlerinde kripto piyasasını etkileyen likidasyon dalgası sırasında XRP, 1 doların altına inmişti. Hafta sonuna doğru fiyat 0,893 ile 0,91 dolar aralığına kadar geriledi. Bu seviye, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük fiyat bölgesi oldu. Son yükselişle birlikte XRP yeniden 1 dolar eşiğine yaklaşsa da 2025’te görülen zirvelerin halen yüzde 70’ten fazla altında bulunuyor.

Eski Ripple danışmanı Antony Welfare, X paylaşımında fiyatın yeniden 1 doları görmesini esprili bir dille değerlendirdi.

Antony Welfare, XRP’nin yeniden 1 dolar seviyesini kazanmasını “dolar sabiti” esprisiyle karşıladı ve fiyatın bu eşik üzerinde yoluna devam etmesini umduğunu yazdı.

RLUSD sabit kaldı, Ripple kurumsal tarafta büyüme hedefini korudu

XRP’deki sert düşüş boyunca Ripple’ın RLUSD stabilcoini 1 dolar seviyesini korudu. RLUSD, Ripple’ın ABD doları odaklı stabilcoini olarak şirketin ödeme ve kurumsal finans stratejisinde öne çıkıyor. Ekim ayı sonunda Moody’s RLUSD’ye yatırım yapılabilir seviye kredi notu verdi. Aynı dönemde varlık Coinbase ve Robinhood platformlarında da listelendi.

Ripple, ekim sonunda düzenlenen Swell konferansında 1.700’ün üzerinde kurumsal müşteriye ulaştığını açıkladı. Şirket, 2026 sonuna kadar yıllık ürün geliri hızının yaklaşık 900 milyon dolara çıkmasını bekliyor. Ripple ayrıca bu sonbaharda OCC’den Ripple National Trust Bank için nihai onay aldı. Şirketin 2027’de XRP teminatlı kurumsal kredi hizmeti başlatmayı planladığı da açıklandı.

Ripple, 2026 sonuna kadar yıllık ürün geliri hızının yaklaşık 900 milyon dolara ulaşmasını beklediğini ve kurumsal müşteri sayısının 1.700’ü aştığını açıkladı.

Balina çıkışları ve ETF tarafındaki baskı

CryptoQuant verilerine göre büyük yatırımcılar 10 Kasım’dan bu yana Binance’ten 127 milyon doların üzerinde XRP çekti. Günlük çıkış miktarı 12 milyon dolar ile 33 milyon dolar arasında değişti. Borsalardan cüzdanlara yapılan bu transferler, kısa vadeli satış baskısının azalmasına işaret edebilecek bir unsur olarak izleniyor.

Öte yandan ABD spot XRP ETF’lerinde çıkışlar sürdü. SoSoValue verilerine göre fonlar geçen hafta toplam 19,13 milyon dolar net çıkış gördü. Pazartesi günü akış yaşanmadı, 17 Kasım Salı günü ise 6,14 milyon dolarlık ek çıkış kaydedildi. Bu tutarın 5,01 milyon doları Canary’nin XRPC fonundan, 1,12 milyon doları ise Grayscale’in GXRP fonundan geldi. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 1,08 milyar dolara geriledi.