XRP fiyatı son aylardaki sert düzeltmenin ardından güçlü bir toparlanma denemesi sergilese de, bu hareket borsa yatırım fonu piyasasına aynı ölçüde yansımadı. 17 Kasım tarihli veriler, XRP odaklı ETF’lerde yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığını ve fonlardan para çıkışının sürdüğünü gösterdi.

17 Kasım verilerinde iki fonda net çıkış görüldü

SoSoValue verilerine göre Canary Capital ve Grayscale tarafından yönetilen XRP ETF’leri, son işlem gününde toplam 6,14 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Günün toplam net çıkışı da bu seviyede oluştu; çünkü diğer XRP ETF ürünlerinde yatırımcı hareketi görülmedi.

Canary Capital, alternatif yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. Grayscale ise dijital varlıklara odaklanan en büyük kurumsal yatırım şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Canary Capital ve Grayscale’in XRP ETF’lerinden 17 Kasım’da toplam 6,14 milyon dolar çıkarken, diğer fonlarda gün boyunca giriş ya da çıkış yaşanmadı.

Veriler, XRP yeniden 1 dolar seviyesini kazanma çabası verirken yatırımcıların ETF tarafında temkinli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti. Gün içindeki en büyük çıkış Canary Capital fonunda görüldü.

Canary günün en yüksek çıkışını yazdı

Canary Capital’in XRP ETF’inden 5 milyondan fazla XRP çıktı. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 5,01 milyon dolar oldu. Grayscale’in XRP ETF’inde ise 1,12 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Fon Net çıkış Durum Canary Capital XRP ETF 5,01 milyon dolar Günün en yüksek çıkışı Grayscale XRP ETF 1,12 milyon dolar Net çıkış Diğer XRP ETF’leri 0 dolar İşlem hareketi görülmedi

Bu tablo, piyasadaki çıkışların geniş tabanlı bir satıştan çok sınırlı sayıda aktif fonda yoğunlaştığını ortaya koydu. Buna karşın toplam tablo, XRP ETF segmentinde ivmenin zayıf kaldığını gösterdi.

Bitwise en büyük yönetici konumunu korudu

Bitwise, son işlem gününde herhangi bir giriş ya da çıkış bildirmedi. Buna rağmen şirket, 392,64 milyon doları aşan net varlık büyüklüğüyle XRP ETF pazarındaki en büyük yönetici olmayı sürdürdü.

Bitwise, 9 Kasım’da 9,40 milyon dolarlık günlük çıkışla kendi en yüksek seviyesini gördükten sonra hafta boyunca işlem akışında sıfır hareket kaydetti.

Bitwise’ın son günlerde hareketsiz kalması, büyük oyuncuların XRP ETF’lerine yönelik iştahında belirgin bir canlanma oluşmadığını gösterdi. Şirket, 9 Kasım’dan bu yana günlük bazda yatırımcı katılımı açısından sessiz bir görünüm sergiledi.