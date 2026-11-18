XRP Ledger, kurumsal benimsenme hedefi doğrultusunda yeni bir aşamaya ulaştı. Ağ, Global Layer One Piyasa Altyapısı Araç Seti kapsamında mimari ve dayanıklılık ilkeleri bağımsız olarak doğrulanan ilk açık ve izinsiz katman 1 blokzinciri oldu.

Bağımsız inceleme yayımlandı

XRP Ledger Foundation tarafından yapılan öz değerlendirme, blokzincir güvenlik şirketi CertiK tarafından incelendi. Doğrulama, vakfın sunduğu yanıtlar ve kanıtlar üzerinden yalnızca mimari ile dayanıklılık başlıklarında gerçekleştirildi.

Bağımsız tasdik raporu 13 Kasım’da yayımlandı. Bu adım, XRP Ledger’ın kurumsal finans altyapılarında aranan teknik ve operasyonel çerçevelerle uyum arayışını güçlendiren bir gelişme olarak öne çıktı.

XRP Ledger Foundation İcra Direktörü Brett Mollin, finans kuruluşlarına yalnızca fikir sunmanın yeterli olmadığını, somut kanıt sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Mollin ayrıca, CertiK tarafından sağlanan bağımsız tasdikin, finans kuruluşlarının ağı değerlendirme sürecinde daha fazla güven oluşturabileceğini belirtiyor.

Bankaların ilgisi artıyor

Gelişme, bankalar ve varlık yöneticilerinin mevduat tokenizasyonu, stabilcoin ihracı, yatırım fonları ve diğer finansal araçların blokzincir üzerinde taşınmasını daha ciddi biçimde değerlendirdiği bir dönemde geldi. Global Layer One girişimi de bu alanda ortak standartlar oluşturmayı amaçlayan finans kurumları ve politika yapıcıların iş birliği olarak konumlanıyor.

Girişimin temel hedefi, tokenleştirilmiş varlıkların sınır ötesi işlemlerini daha sorunsuz hale getirmek ve blokzincir ağlarının uluslararası finansal piyasa altyapısı beklentilerine uygun hareket etmesini sağlamak olarak ifade ediliyor.

Kurumsal tarafta bu tür doğrulamalar öne çıktıkça, kullanıcıların ilgili gelişmeleri ve ağ kaynaklı haber akışını düzenli izlemesi daha önemli hale geliyor. CryptoAppsy, coin bazlı haberler ile canlı gündem takibini tek ekranda sunarak XRPL çevresindeki teknik ve kurumsal gelişmelerin daha hızlı takip edilmesine yardımcı olur.

Doğrulama kapsamı sınırlı kaldı

XRP Ledger Foundation, araç setindeki 10 ilkenin tamamı için öz değerlendirme yaptı. Buna karşın CertiK, bu başlıkların yalnızca ikisini, yani mimari ve dayanıklılığı bağımsız biçimde doğruladı.

Vakıf ayrıca, özel ve izinli ağlara özgü bazı gerekliliklerin, XRPL’nin merkeziyetsiz yapısı, açık kaynaklı yönetişim modeli ve protokol değişiklikleri çerçevesinde hangi risk yönetimi yöntemleriyle ele alındığına dair ayrıntı paylaştı.

Bağımsız doğrulama, XRP Ledger’ın araç setinde yer alan tüm standartları eksiksiz karşıladığı anlamına gelmiyor; değerlendirme şu aşamada belirli ilkelerle sınırlı bulunuyor.

XRP Ledger Foundation, GL1 ilkeleri geliştikçe ve XRPL protokol değişiklikleri devreye girdikçe değerlendirmesini güncellemeyi sürdürecek. Son gelişme, düzenlemeye tabi finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı mutabakat ve tokenizasyon altyapısı arayışında XRPL’nin konumunu güçlendiren bir adım olarak kayda geçti.