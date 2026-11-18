Varlık yönetim şirketi Bitwise, spot Zcash borsa yatırım fonu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na S 1 başvurusu yaptı. Belge, 17 Kasım 2026 tarihinde SEC veri tabanında yayımlandı. Aynı gün ZEC fiyatı 975 dolara kadar yükseldi, ardından yaklaşık 927 dolara çekildi.

Fon yapısı ve işlem modeli

Başvuruya göre fonun paylarının, Dallas merkezli Texas Stock Exchange’te ZEC koduyla işlem görmesi bekleniyor. Zcash saklama hizmetini Coinbase Custody Trust Company üstlenecek. Nakit saklama tarafında ise BNY Mellon görev alacak. Bitwise ayrıca fonun elindeki Zcash varlıklarını stake etmeyeceğini ve bu varlıklardan ek getiri üretmeye çalışmayacağını kayda geçirdi.

Mini sözlük: zk SNARKs, bir işlemin geçerli olduğunu işlem ayrıntılarını açık etmeden doğrulamaya yarayan bir sıfır bilgi kriptografisi yöntemidir. Zcash ağında kullanılan bu yapı, özellikle korumalı işlemlerde gizliliği artırmak için kullanılır.

Zcash, Bitcoin’e kıyasla daha yüksek gizlilik sunan kripto varlıklar arasında yer alıyor. Başvuru metninde, ağın iki farklı işlem türünü desteklediği ve korumalı işlemlerde zk SNARKs adı verilen bir sıfır bilgi kriptografisi yönteminin kullanıldığı belirtildi. Bu yapı, korumalı Zcash sahiplerine işlem bilgilerini üçüncü taraflarla seçici biçimde paylaşma imkanı veriyor.

Bitwise, başvuru metninde fonun faaliyetleri kapsamında korumalı işlemler gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Düzenleyici riskler öne çıktı

Bitwise, risk bildirimleri bölümünde bazı dijital varlık işlem platformlarının Zcash’i listeden çıkardığını, işlemleri kısıtladığını ya da destek vermemeyi tercih ettiğini aktardı. Başvuruda, bu yaklaşımın arkasında çoğunlukla düzenleyici ve uyum kaynaklı kaygıların bulunduğu ifade edildi.

Metinde, Zcash desteğini sürdüren platformların da bunu yalnızca şeffaf adresler için sağladığı, korumalı adreslere para yatırma ve çekme işlemlerine izin vermediği kaydedildi. Bitwise ayrıca Avrupa Birliği’nde 10 Temmuz 2027’de yürürlüğe girecek kurallara işaret etti. Bu düzenlemelerin, AB içindeki kredi kuruluşları, finans kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bu tür varlıklarda hesap tutmasını yasaklayacağı belirtildi.

Başvuru metnine göre Zcash’i desteklemeyi sürdüren platformlar, korumalı adreslere yönelik yatırma ve çekme işlemlerine izin vermiyor.

Zcash alanında rekabet genişliyor

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, eylül ayında Zcash’i bu on yıl için öne çıkardığı üç varlıktan biri olarak göstermişti. Hougan, S 1 başvurusundan üç gün önce verdiği bir röportajda ZEC’i açık yapılı Bitcoin ile anonimlik odaklı Monero arasında bir denge noktası olarak tanımladı.

Zcash odaklı yatırım ürünlerinde rekabet de artıyor. Grayscale’in Zcash fonu ZCSH, Ağustos 2026’dan bu yana NYSE Arca’da işlem görüyor. Winklevoss kardeşler de ekim ayında Nasdaq’ta kendi Zcash ETF’leri için başvuru yaptı.

Ürün Durum Ek bilgi Bitwise spot Zcash ETF SEC başvurusu yapıldı TXSE’de ZEC koduyla listelenmesi bekleniyor Grayscale Zcash fonu ZCSH İşlem görüyor 17 Kasım 2026 kapanışında 496,79 milyon dolar büyüklüğe ulaştı Winklevoss Zcash ETF Başvuru yapıldı Ekim 2026’da Nasdaq için dosyalandı

SoSoValue verilerine göre ZCSH, 17 Kasım kapanışı itibarıyla 496,79 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Fon, işlem görmeye başladığı tarihten bu yana 168,76 milyon dolar net giriş aldı. Bitwise’ın başvuru yaptığı 17 Kasım gününde ise ZCSH’ye yeni giriş kaydedilmedi.