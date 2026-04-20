Solana’da wXRP ile WhatsApp üzerinden anında kripto takası devri başladı

Solana blokzincirine entegre edilen wXRP ile kripto para kullanımı günlük mesajlaşmanın doğal bir parçası haline geliyor. Bu yenilikçi gelişme sayesinde, kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden ve yapay zeka tabanlı botlar aracılığıyla doğrudan kripto alım satımı yapabiliyor.

Mesajlaşma uygulamasında ilk kripto takası: wXRP ve Solana entegrasyonu

Nisan ayında LayerZero ve Hex Trust ortaklığıyla başlatılan wXRP projesi, XRP’nin Solana üzerinde SPL token biçiminde kullanılmasına olanak sağladı. Başlangıçta teknik bir entegrasyon olarak duyurulan sistem, kısa sürede pratikte kullanıcıların favorisi haline geldi.

Solana Labs kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko (Toly) tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşılan ekran görüntüsü, toplulukta büyük yankı uyandırdı. Görselde, WhatsApp üzerinden 0,1 SOL karşılığında yaklaşık 5,99 wXRP alınması dikkat çekti. Bu gelişmeyle birlikte geleneksel borsalar veya karmaşık cüzdan arayüzleri yerine, basit bir sohbet ortamında doğrudan kripto takası yapılabilmesi büyük bir eşik olarak görülüyor.

“Solana üzerinden WhatsApp ile XRP aldım. Sanırım Solana artık herkesin kullanımına uygun.”

AI botlar ile kolay ve hızlı DeFi erişimi

Bu entegrasyonun temelini, yapay zeka destekli işlem botları oluşturuyor. Sohbet sırasında yazılan doğal dildeki mesajlar, Solana’nın merkeziyetsiz borsa toplama altyapısı sayesinde arka planda kripto para takasına dönüştürülüyor. Böylece kullanıcılar için kripto işlemleri, sohbetin gündelik akışı içinde kolay ve neredeyse görünmez hale geliyor.

Son gelişmeler sadece teknik bir yenilik değil; aynı zamanda XRP’nin kullanım alanını genişleten önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. wXRP’nin artık Solana üzerinde aktif biçimde kullanılabilmesiyle birlikte, token; Kamino gibi borç verme platformlarında ve Raydium gibi likidite merkezlerinde de işlem görebilecek ve basit ödeme aracı olmanın ötesine taşınacak.

Sektörden destek ve hızla artan wXRP likiditesi

Sektör temsilcileri de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, güncel açıklamasında entegrasyonu “dönüm noktası” olarak tanımlarken, bu adımın XRP’nin gerçek dünyadaki erişimini ve talebini artıracağına dikkat çekti.

Bir Solana yöneticisi de geçtiğimiz günlerde sistemi bizzat test ederek 10.000 dolarlık XRP alımı gerçekleştirdi ve süreci topluluğa sundu. Ayrıca, wXRP likiditesinin yalnızca bir gün içinde 1 milyon doları aştığı bildirildi.

Teknoloji arka planda kullanıcıdan gizlenirken, günlük mesajlaşma uygulamaları giderek dijital finansal işlemlerin odağına yerleşiyor. Sadece birkaç basit komutla, kripto para transferi ve takası yeni bir boyut kazanmış durumda.

Tüm bu yenilikler ışığında, Solana ve wXRP üzerindeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Kullanıcılar için karmaşık süreçlerin ortadan kalkması, kripto ekosistemini daha erişilebilir ve pratik hale getirdi.