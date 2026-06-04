Bitcoin 63 bin doların altına indi! Piyasada baskıyı ne artırıyor?

Bitcoin, kripto para piyasasındaki zayıf görünümün derinleşmesiyle 63 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte yaklaşık %7 değer kaybeden varlık, haftalık bazda %15, aylık bazda ise yaklaşık %23 düşüş gösterdi. Fiyatın 62.450 dolar civarında işlem görmesi, son dönemde görülen zirvelerin belirgin şekilde altında kalındığına işaret etti.

Satış baskısında iki ana başlık öne çıktı

Piyasadaki son zayıflığın arkasında, spot Bitcoin ETF’lerinden milyarlarca dolarlık çıkış yaşanması ve yatırımcı ilgisinin yapay zeka bağlantılı hisselere yönelmesi bulunuyor. Analistlere göre bu iki unsur, kısa vadede Bitcoin üzerindeki talep dengesini olumsuz etkiledi.

Haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri de Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy cephesinde yaşandı. Yazılım şirketi ve büyük bir kurumsal Bitcoin hazinesi olarak bilinen Strategy, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 32 BTC sattı. Bu miktar, şirketin 843 bin Bitcoin’i aşan toplam varlığı yanında oldukça sınırlı kalsa da, piyasa etkisi rakamın kendisinden çok sembolik anlamı üzerinden değerlendirildi.

Birçok piyasa gözlemcisi, 32 BTC’lik satışın finansal açıdan kayda değer olmadığını, ancak yıllardır güçlenen “satmama” yaklaşımında yaşanan bu küçük kırılmanın, zaten tedirgin olan yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirtti.

Strategy, uzun süredir bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak kurumsal benimseme tartışmalarında sık anılıyor. Bu nedenle atılan görece küçük bir adım bile, piyasanın algısında beklenenden büyük yankı bulabiliyor.

ETF çıkışları talep tarafını zorluyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde satış baskısı sürüyor. Son 12 işlem gününün tamamında bu fonlardan çıkış yaşandığı ve toplam tutarın yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Söz konusu seri, ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en dikkat çekici kesintisiz çıkış dönemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Son iki yılda ETF akımları, Bitcoin için en önemli kurumsal talep kaynaklarından biri haline geldi. Bu fonlardan düzenli para çıkması, piyasadaki alım desteğinin zayıflaması anlamına geliyor. Bu tablo, oynaklığın arttığı dönemlerde kurumsal yatırımcıların daha temkinli davrandığı şeklinde yorumlanıyor.

Yapay zeka hisseleriyle rekabet derinleşti

Bitcoin baskı altında kalırken teknoloji hisseleri yeni zirvelere yöneldi. Özellikle Nasdaq 100 endeksindeki güçlü performansın, yapay zeka altyapısı, yarı iletken yatırımları ve bulut bilişim harcamalarıyla desteklendiği belirtiliyor. Bazı portföy yöneticileri, sermayenin dijital varlıklardan çıkıp yapay zeka temalı hisselere kaydığını düşünüyor.

Bu görüşe göre yatırımcılar, kripto paralara kıyasla yapay zeka şirketlerinde gelir görünürlüğünü ve büyüme öngörüsünü daha net buluyor. Kripto varlıkların ise likidite koşulları ve piyasa duyarlılığına daha bağımlı kaldığı ifade ediliyor.

Farklı senaryolar masada kalmayı sürdürüyor

Buna rağmen tüm piyasa katılımcıları düşüş yönünde düşünmüyor. Standard Chartered analistleri, satış dalgasının yorulma noktasına yaklaşabileceğini değerlendiriyor. Bankanın önde gelen kripto stratejistlerinden Geoffrey Kendrick, ETF çıkışlarının dengelenmesi ve Strategy etrafındaki kaygıların azalması halinde mevcut seviyelerin ileride cazip bir alım bölgesi olarak görülebileceğini savundu.

Öte yandan bazı yatırımcılar, kalıcı bir dip oluşmadan önce Bitcoin’in 52 bin dolar bölgesini yeniden test edebileceğini düşünüyor. Daha olumsuz senaryolarda ise piyasa koşullarının daha da bozulması halinde 40 bin ila 45 bin dolar aralığı gündeme geliyor. Başka bir kesim ise son geri çekilmeyi, daha geniş uzun vadeli yükseliş döngüsü içindeki likidite kaynaklı bir düzeltme olarak görüyor.

Şimdilik Bitcoin, ETF çıkışları, zayıflayan piyasa algısı ve yapay zeka hisselerine kayan sermaye ile olası kurumsal talep dönüşü beklentisi arasında sıkışmış durumda. Önümüzdeki birkaç haftada oluşacak fiyat hareketi, piyasanın önemli bir taban mı kurduğunu yoksa düşüşün yeni bir evresine mi hazırlandığını daha net gösterebilir.