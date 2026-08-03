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BITCOIN (BTC)

Coldcard açığıyla bağlantılı dördüncü saldırı dalgasında 448,7 BTC taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coldcard açığıyla bağlantılı dördüncü saldırı dalgasında 448,7 BTC hareket etti.
  • 📉 Alex Thorn, 709 potansiyel mağdur adres ve blok başına 13,8 cüzdan tespit etti.
  • ⏱️ 30 Temmuz’da 41 dakika içinde 1.196 adresten 1.082,65 BTC çekildi ve $BTC bu olayın merkezinde yer aldı.
  • 🛡️ Coinkite, etkilenen sürümlerin sevkiyatını durdurdu ve kullanıcıları yeni tohum oluşturmaya çağırdı.
Onur Atam
Onur Atam

Coldcard donanım cüzdanlarını etkileyen güvenlik açığıyla bağlantılı yeni bir saldırı dalgası tespit edildi. Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, yaklaşık 448,7 Bitcoin’in yüzlerce şüpheli işlem üzerinden hareket ettirildiğini açıkladı. Thorn, bunun, güvenliği zedelenmiş Coldcard ürün yazılımıyla oluşturulan cüzdanları hedef alan dördüncü organize saldırı olabileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Saldırı modeli yeniden ortaya çıktı
2 Kısa sürede milyonlarca dolarlık kayıp oluştu
3 Güvenlik açığı ürün yazılımına bağlandı

Saldırı modeli yeniden ortaya çıktı

Alex Thorn’ın paylaştığı verilere göre son dalgada 709 potansiyel mağdur adres yer aldı. Saldırganlar her Bitcoin bloğunda ortalama 13,8 cüzdanı boşalttı. Bu tempo, olay öncesinde görülen benzer hareketlerin yaklaşık 45 katına çıktı. İşlemlerin büyük bölümünde varlıklar tek bir adreste toplanmadı; bunun yerine her mağdur için yeni bir hedef adres oluşturuldu. Çalınan Bitcoin’in bir kısmı da iz sürmeyi ve olası kurtarma girişimlerini zorlaştırmak için ikinci aşama adreslere gönderildi.

Alex Thorn, benzer işlemlerin halen mempool içinde onay beklediğini, etkilenen özel anahtarların kontrolü kullanıcıdaysa daha yüksek ücretli çakışan işlemlerle RBF yönteminin kullanılabileceğini aktarıyor.

Galaxy Research, son hareketlerin önceki Coldcard saldırılarında görülen zincir üstü desenlerle örtüştüğünü ve bu nedenle aynı güvenlik açığıyla bağlantı kurulabildiğini kaydetti. Coldcard, Bitcoin için geliştirilen bir donanım cüzdanı serisi olarak biliniyor ve özel anahtarları çevrim dışı saklamaya odaklanıyor.

Mini sözlük: Mempool, Bitcoin ağında henüz bloğa eklenmemiş işlemlerin beklediği havuzdur. RBF ise Replace by Fee kısaltmasıdır; kullanıcıların onay bekleyen bir işlemi daha yüksek ücretle yeniden yayınlayarak öncekinin yerine geçirmesine imkan verir.

Kısa sürede milyonlarca dolarlık kayıp oluştu

Blokzincir araştırmacıları, son güvenlik açığıyla ilişkili fon akışını inceleyerek 1.196 Bitcoin adresinin 30 Temmuz’da yalnızca 41 dakika içinde tamamen boşaltıldığını belirledi. Toplam kayıp 1.082,65 BTC’ye ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 70,2 milyon dolar değerinde olduğu hesaplandı. Koordineli hırsızlık, UTC ile 01:10:20 ve 01:51:26 arasında, 960183 ile 960191 numaralı Bitcoin blokları boyunca gerçekleşti.

Son dalgada taşınan tutar448,7 BTC
Potansiyel mağdur adres709
41 dakikada boşaltılan adres1.196
41 dakikadaki toplam kayıp1.082,65 BTC

İncelemeler, adreslerin yüksek eşgüdümle harcandığını ve işlem deseninin önceki olaylarla benzerlik taşıdığını ortaya koyuyor.

Güvenlik açığı ürün yazılımına bağlandı

Saldırıların, Coldcard ürün yazılımında daha önce bilinmeyen bir zafiyetle bağlantılı olduğu ifade edildi. Buna göre bazı cihazlar, cüzdan kurtarma tohumlarını gerekli rastgelelik düzeyinin altında üretiyor olabilir. Etkilenen cüzdan sayısının binlerle ifade edildiği, saldırı serisi boyunca çalınan Bitcoin tutarının ise 90 milyon doların üzerine çıktığı kaydedildi.

Coldcard üreticisi Coinkite, sorunlu ürün yazılımı sürümünden etkilenen cihazların sevkiyatını durdurdu. Şirket, risk altındaki kullanıcılardan yeni bir kurtarma tohumu oluşturmalarını ve Bitcoin varlıklarını yazılımın güncellenmiş sürümüyle oluşturulan yeni cüzdanlara taşımalarını istedi.

Son gelişmeler, donanım cüzdanlarında ürün yazılımı güncellemelerinin yakından izlenmesinin ve cüzdan güvenliğinin düzenli olarak kontrol edilmesinin önemini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle onay bekleyen şüpheli işlemler sürerken, etkilenen kullanıcıların adres hareketlerini gecikmeden gözden geçirmesi gerekiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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