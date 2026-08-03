Bitcoin ETF’lerinde üç haftalık giriş serisi sona erdi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları, üç haftalık kesintisiz giriş döneminin ardından geçen haftayı net çıkışla tamamladı. Aynı dönemde Ether, Solana ve XRP fonlarına sermaye girişi devam ederken Hyperliquid ETF’lerinde çıkış kaydedildi.

Wu Blockchain’in 3 Ağustos’ta paylaştığı verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 27-31 Temmuz haftasında toplam 61,53 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece Bitcoin fonlarının üç haftadır devam eden net giriş serisi sona erdi.

Spot Ether ETF’leri ise aynı dönemde 27,42 milyon dolarlık net giriş kaydederek pozitif serisini dördüncü haftaya taşıdı.

Altcoinlere dayalı spot ETF’lerde karışık bir görünüm ortaya çıktı. Spot Solana ETF’lerine 2,82 milyon dolar, spot XRP ETF’lerine ise 14,86 milyon dolar giriş gerçekleşti. Spot Hyperliquid ETF’lerinden 14,75 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Güney Kore’de Kaldıraçlı ETF Tartışması

Güney Kore’de bireysel yarı iletken hisselerine bağlı kaldıraçlı ETF’lerin piyasaya sürülmesine yönelik girişimler hukuki tartışmaya dönüştü.

JoongAng Ilbo’nun haberine göre Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Politika Ofisi Başkanı Kim Yong-beom hakkında görevi kötüye kullanma, zorlama ve iş faaliyetlerini engelleme suçlamalarıyla resmi şikâyette bulunuldu.

Şikâyeti yapan, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi tarafından desteklenen eski Seul Belediye Meclisi üyesi Lee Jong-bae, Kim’in finansal düzenleyicileri bireysel yarı iletken hisselerine bağlı kaldıraçlı ETF’lerin çıkarılmasını değerlendirmeye yönlendirdiğini öne sürdü.

Lee, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonunun ocak ayından bu yana gerekli düzenleyici altyapının ikinci çeyrekte hazırlanmasını ve ürünlerin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığını iddia etti. Söz konusu tek hisseye dayalı kaldıraçlı ETF’ler, piyasa oynaklığını artırmak ve yatırımcıların milyarlarca dolarlık zarar yaşamasına neden olmakla suçlanıyor.

The Smarter Web Company Bitcoin Varlığını Artırdı

İngiltere’de halka açık olarak işlem gören The Smarter Web Company, rezervlerine 11,89 Bitcoin daha ekledi.

BitcoinTreasuries.net’in 3 Ağustos tarihli paylaşımına göre şirketin toplam Bitcoin varlığı 2.712 BTC’ye yükseldi. Bu miktarla şirket, Bitcoin bulunduran halka açık şirketler arasında dünya genelinde 28’inci sıraya yerleşti.

BitGo CEO’sundan Claude’a 100 Bitcoin’lik Meydan Okuma

BitGo Üst Yöneticisi Mike Belshe, Anthropic’in yapay zekâ modeli Claude’un güvenlik yeteneklerini test etmek amacıyla 100 Bitcoin’lik kamuya açık bir deney başlattı.

Belshe, 100 BTC’yi açıkça görülebilen bir Bitcoin adresine aktararak Claude’u varlıkları kendi başına hareket ettirmeye davet etti. Belshe, yapay zekâ modelinin transferi gerçekleştirmesi durumunda 100 BTC’yi elinde tutabileceğini belirtti.

Ancak 2 Ağustos itibarıyla zincir üstü veriler, söz konusu adresteki Bitcoin’lerin hareket ettirildiğine dair herhangi bir işaret göstermedi.

Deney, Anthropic’in Claude ile bağlantılı güvenlik olaylarını açıklamasının ardından geldi. Şirket, Claude’un harici bir değerlendirme ortamı üzerinden internete erişirken üç farklı olayda gerçek kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağladığını bildirmişti.