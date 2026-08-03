Analistler BNB için 5.500 dolar hedefinin korunduğunu belirtiyor

BNB, hem fiyat yapısına ilişkin teknik değerlendirmeler hem de BNB Chain tarafındaki altyapı genişlemesiyle yeniden odağa yerleşti. Varlık, son 24 saatte yüzde 2,18 yükselerek 588,44 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 1 milyar dolar, piyasa değeri ise 78,35 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli yapı izleniyor

Kripto analisti Crypto Patel, BNB’nin geçmişte güçlü yükseliş döngülerinden önce öne çıkan uzun vadeli bir birikim bölgesine geri döndüğünü belirtiyor. Analistlere göre 2018, 2019, 2021 ve 2025 dönemlerinde görülen kırılım ve yeniden test yapıları, sonraki süreçte dikkat çekici rallilerle takip edildi.

Mevcut tabloda 300 ile 450 dolar aralığı uzun vadeli görünüm açısından kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması halinde 960, 1.400, 2.300, 3.500 ve 5.500 dolar seviyeleri kademeli hedefler arasında gösteriliyor. Buna karşılık 300 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması, yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

Crypto Patel, BNB’nin tarihsel olarak önemli yükselişlerden önce çalışmış birikim bölgesinde bulunduğunu ve bu yapının korunması halinde üst seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

BNB Chain, yapay zeka odaklı Web3 altyapısını genişletiyor

Fiyat görünümünü destekleyen bir diğer başlık ise BNB Chain ekosistemindeki teknik genişleme oldu. Ağ, yapay zeka destekli Web3 uygulamaları için kimlik, yetenek, ödeme ve hesap verebilirlik başlıkları etrafında şekillenen dört temel katman üzerinde altyapı sunduğunu açıkladı.

ERC 8004, BAP 578, x402 ve ERC 8183 gibi standartlar sayesinde otonom ajanların birbiriyle iletişim kurması, kimliğini doğrulaması, işlem yapması ve zincir üstü faaliyetlerin güvenilir biçimde izlenmesi hedefleniyor. Bu yapı, makineden makineye çalışan merkeziyetsiz uygulamaların gelişimi açısından önemli görülüyor.

BNB Chain, gelişen ajan ekonomisinin kimlik, yetenek, ödeme ve hesap verebilirlik olmak üzere dört temel unsura ihtiyaç duyduğunu, bu katmanları ortak standartlarla bir araya getirdiğini vurguluyor.

Teknik seviyelerin ve direnç kırılımlarının yakından izlendiği bu tür dönemlerde, piyasa katılımcıları farklı varlık sınıflarına erişim kanallarını da daha dikkatli değerlendiriyor. 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyarak, özellikle büyük ABD şirketlerinin hisselerine, altın ve gümüş gibi emtialara karmaşık prosedürler veya aracı kurumlar olmadan doğrudan cüzdan üzerinden erişim sağlıyor. Platform, o anda piyasadaki en iyi fiyatı bulmaya odaklanırken portföy çeşitlendirmesini de hızlandırıyor.

Stabilcoin likiditesi ve geliştirici ilgisi öne çıkıyor

BNB Chain ekosisteminde stabilcoin likiditesinin artması ve ödeme kanallarının güçlenmesi, ağın büyüme potansiyeli açısından destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bu altyapının benimsenmesi, Web3 geliştirici sayısındaki artışla birleşirse piyasa algısının daha olumlu bir yöne kayabileceği değerlendiriliyor.

Genel kripto piyasasındaki toparlanma da BNB’deki hareketi destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor. Bitcoin’de görülen yukarı yönlü eğilimle birlikte yatırımcılar, BNB’nin uzun vadeli birikim alanı üzerinde kalıp kalamayacağına ve kritik direnç bölgelerini aşıp aşamayacağına odaklanıyor.