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Solana (SOL)

Solana ana ağ kapasitesini %66 artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ana ağında blok kapasitesi SIMD 0286 ile %66 artırıldı.
  • 📈 Analistler, 40 ile 70 dolar aralığında $SOL için birikim bölgesinin korunduğunu belirtiyor.
  • 🧩 Yeni güncelleme, geliştiriciler ve uygulamalar için daha yüksek işlem kapasitesi sağladı.
  • 📊 Kısa vadede piyasa, 25 dolar altındaki kapanış riskine karşı destek seviyelerini izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, son günlerde hem teknik görünümdeki toparlanma sinyalleri hem de ağ tarafındaki kapasite artışıyla yeniden gündeme geldi. SOL fiyatı 72,88 dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi 1,32 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,35 milyar dolar olarak kaydedildi. Analistler, fiyat yapısındaki güçlenmenin ve altyapı tarafındaki son adımın ekosistemde büyümeyi destekleyebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı
2 Ağ güncellemesi işlem kapasitesini yükseltti
3 Piyasa odağı destek seviyelerinde kalmayı sürdürüyor

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı

Kripto analisti Crypto Patel, Solana grafiğinde daha önce büyük yükselişlerin öncesinde görülen makro kırılım ve yeniden test yapısının yeniden oluştuğunu belirtiyor. Benzer teknik kurulumların 2021 ve 2023 dönemlerinde sırasıyla yaklaşık %2.500 ve %3.600 oranında yükselişlerle sonuçlandığına dikkat çekiliyor.

Crypto Patel, Solana’da geçmişte güçlü rallilerden önce görülen makro kırılım ve yeniden test yapısının yeniden ortaya çıktığını, bu nedenle uzun vadeli görünümün yakından izlendiğini aktarıyor.

Analistlerin önemli bir bölümü, 40 dolar ile 70 dolar aralığını birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Bu desteğin korunması halinde 300, 500, 700 ve 1.000 dolar seviyeleri olası hedefler arasında gösteriliyor. Buna karşılık daha kısa vadeli zaman dilimlerinde 25 doların altında kapanış görülmesi halinde düşüş senaryosunun güç kazanabileceği ifade ediliyor.

GöstergeSeviye
Mevcut fiyat72,88 dolar
Birikim bölgesi40 ile 70 dolar
Olası düşüş eşiği25 dolar altı kapanış
Yukarı yönlü hedefler300, 500, 700 ve 1.000 dolar

Ağ güncellemesi işlem kapasitesini yükseltti

Solana ekibi, ana ağda 100 milyon işlem birimi kapasiteli blokların devreye alındığını açıkladı. Bu değişiklik, SIMD 0286 güncellemesiyle blok sınırının 60 milyon işlem biriminden 100 milyon işlem birimine çıkarılmasıyla gerçekleşti. Böylece ağ kapasitesinde %66 artış sağlandı.

Mini sözlük: Compute unit, Solana ağında bir işlemin ya da akıllı sözleşmenin kullandığı hesaplama kaynağını ölçen birimdir. SIMD ise ağda yapılacak teknik değişikliklerin öneri formatını ifade eder.

Solana ekibi, ana ağda 100 milyon compute unit bloklarının kullanıma açıldığını, SIMD 0286 ile blok limitinin 60 milyondan 100 milyona yükseltildiğini ve kapasitenin %66 arttığını duyurdu.

Yeni kapasite artışının geliştiriciler ve merkeziyetsiz uygulamalar için daha verimli bir çalışma zemini oluşturması bekleniyor. Hesaplama gücündeki bu genişleme, ağ performansını ileri dönemde daha da güçlendirebilir.

Piyasa odağı destek seviyelerinde kalmayı sürdürüyor

Buna rağmen piyasanın kısa vadede asıl izleyeceği başlık, SOL’un kritik destek bölgelerini koruyup koruyamayacağı olacak. Teknik yapının yukarı yönlü beklentileri desteklemesi, tek başına kesin bir sonuç anlamına gelmiyor. Yatırımcı ilgisinin ve ekosistem katılımının artması halinde SOL talebinde yeniden canlanma görülebilir.

Solana, yüksek hızlı blokzincir ağı olarak biliniyor ve özellikle merkeziyetsiz finans ile uygulama geliştirme alanlarında öne çıkıyor. Son ağ güncellemesiyle birlikte projenin hem teknik kapasitesi hem de piyasa beklentileri yeniden daha yakından izlenmeye başladı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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