Bitcoin 64 bin dolar çevresinde sıkıştı, Solana ve Zcash baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında teknik görünüm kırılgan kalmayı sürdürürken, Bitcoin 64 bin dolar çevresinde yatay seyrini koruyor. Solana ve Zcash tarafında ise son toparlanma denemeleri zayıfladı. Üç varlıkta da kısa vadeli yön arayışı öne çıkarken, işlem hacmindeki gerileme alıcılarla satıcılar arasındaki kararsızlığa işaret ediyor.

Solana’da direnç baskısı öne çıktı

Solana 73 dolar civarında işlem görürken 100 günlük hareketli ortalamanın yeniden altına sarktı. Bu tablo, orta vadeli eğilimde satıcıların etkisini koruduğunu gösteriyor. Fiyatın 74,50 dolardaki 100 günlük ortalama üzerinde kalıcı olamaması teknik açıdan dikkat çekti. Söz konusu seviye, temmuzun ikinci yarısında kısa süreli destek işlevi görmüştü.

Yukarıda 75,70 dolara gerileyen 50 günlük hareketli ortalama ile 79,60 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama, katmanlı bir direnç bölgesi oluşturuyor. Bu nedenle daha güçlü bir piyasa toparlanması olmadan Solana’nın bu alanı aşması zor görünüyor. Haziran diplerinden gelen tepkiye karşın temmuz boyunca daha düşük zirvelerin oluşması, yükseliş denemelerinin gücünü sınırladı.

Solana’da teknik görünüm, 200 günlük hareketli ortalamaya yakın 80 dolar bölgesi aşılmadıkça düzeltme evresinin sürdüğüne işaret ediyor.

İşlem hacmindeki kademeli düşüş, hem alıcı hem de satıcı tarafında inancın zayıfladığını gösteriyor. RSI göstergesinin 48 civarına gerilemesi de alım baskısının güç kaybettiğini ortaya koyuyor. Aşağıda 72 dolar ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin kırılması halinde 68 ile 70 dolar aralığındaki haziran toparlanma tabanı yeniden gündeme gelebilir.

Zcash uzun vadeli desteği test ediyor

Zcash, temmuz ayındaki güçlü toparlanmanın ardından yeniden zayıfladı ve en kritik teknik destek alanlarından birine yaklaştı. ZEC fiyatı 462 dolar civarına çekilirken, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına indi. Böylece önceki yükselişin önemli bölümünün silinmesi riski arttı.

Varlık daha önce 570 dolar yakınında tepe oluşturduktan sonra daha düşük zirveler ve daha düşük dipler üretmeye başladı. Bu yapı, alıcıların kontrolü kademeli şekilde kaybettiğine işaret ediyor. 472 dolar civarındaki 100 günlük ortalama ile 495 dolar seviyesindeki 50 günlük ortalama artık kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.

Haziran ve temmuz başına kıyasla hacimde görülen sert düşüş, önceki rallinin ardından alım iştahının zayıfladığını düşündürüyor. RSI göstergesi 43 seviyesine inerken henüz aşırı satım bölgesine ulaşmadı. Bu da teknik yorgunluk belirginleşmeden önce ek geri çekilme ihtimalini masada tutuyor. Mevcut seviyelerde denge sağlanamazsa gözler 411 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamaya çevrilebilir.

Bitcoin yön ararken 63 bin dolar desteği izleniyor

Bitcoin, hazirandaki sert satış dalgasının ardından 64 bin dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Fiyat 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunsa da 50 ve 200 günlük ortalamaların altında kalması, net bir yükseliş görünümünün henüz oluşmadığını gösteriyor. 59 bin dolar civarındaki yerel dipten sonra gelen daha yüksek dipler ise kısa vadede toparlanma zemininin korunduğunu ortaya koydu.

Bitcoin’de 63 bin ile 64 bin dolar aralığı kısa vadede temel destek olarak izlenirken, daha güçlü bir toparlanma için 65 bin 500 doların ve 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekiyor.

100 günlük hareketli ortalama 63 bin 300 dolar civarında yataylaşarak dinamik destek işlevi görüyor. Buna karşılık 67 bin 500 dolar yakınındaki 50 günlük ortalama ile 73 bin 200 dolar civarındaki 200 günlük ortalama, yukarı yönlü hareketin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor. İşlem hacminin haziran başındaki panik satışlara göre belirgin biçimde gerilemesi, piyasada belirgin bir üstünlük kurulamadığını gösteriyor.

RSI göstergesinin 53 seviyesine toparlanması momentuma bir miktar güç kazandırsa da kalıcı bir kırılmayı destekleyecek seviyeye henüz ulaşılmış değil. 63 bin doların altına net bir sarkma yaşanması halinde önce 61 bin dolar bölgesi, ardından 59 bin dolar civarındaki haziran dipleri yeniden test edilebilir.